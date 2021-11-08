NBA／曾說要死守拓荒者 里拉德：不確定會在這裡待多久

曾嚴正拒絕「抱團」，並放話就算奪冠也要在拓荒者的里拉德（Damian Lillard），高度忠誠贏得許多球迷尊敬。不過他近期突然向媒體表達「我不確定我還會在這裡待多久？」，也讓外媒臆測，未來他是否會離開拓荒者，轉投入湖人的懷抱？

里拉德曾表示，自己不想抱團，想替拓荒者拿下一座冠軍，不過，包含「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在內，一直有人勸他想得冠軍就得到市場更大的球隊，而今年夏天休賽季時，詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）也曾拜訪他，或許就是為了說服他加入湖人。

而拓荒者隊營運總裁歐希利（Neil Olshey）近期遭指控職場霸凌及不當行為，球團對此也展開調查，不確定是否與此事相關，但里拉德突然一改對拓荒者的忠誠，表示「我不確定我還會在這裡待多久」，也讓交易傳言甚囂塵上，更傳出76人、尼克、勇士都有意網羅他。

《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）則在Podcast中談到，或許這是拓荒者球團將里拉德的市場價值最大化的方式，他們即將為這筆重磅交易做準備，他說：「聯盟部分主管認為這是拓荒者隊和里拉德團隊所做的戰略，目的其實是替球隊創造影響力，塑造各支球隊『我們要等里拉德來要求交易』想法。」