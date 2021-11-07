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PLG／富邦巨獸德古拉處女秀繳雙十 許晉哲滿意

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
德古拉首度亮相繳出18分、17籃板「雙10」成績。記者余承翰／攝影
德古拉首度亮相繳出18分、17籃板「雙10」成績。記者余承翰／攝影

PLG衛冕軍富邦勇士隊的新洋將德古拉，今天熱身賽首度亮相就繳出高績效，上場17分鐘攻下18分、17籃板，搭配上季年度最佳洋將塞瑟夫25分、10籃板，率隊以106：93壓下主場的新北國王隊，雙塔表現讓教頭許晉哲點頭喊滿意。

德古拉身高足足有230公分，成為PLG本季第一長人，反觀新北國王洋將都還沒抵台，今天僅有外籍生聶歐瑪身高超過200公分，楊興治甚至付出鼻梁受傷代價，仍擋不下富邦籃板67：36宰制的結果。

許晉哲提到，今天球隊外線命中率不佳，進攻當然以禁區為主，但這場對方是沒有洋將的狀況下，未來球隊打法仍需要更全面；至於第三節將德古拉和塞瑟夫同時換上場的陣容是原本的設定，「速度是比較慢，但對方也滿無解。」他不諱言，210公分的塞瑟夫和230公分的德古拉一起上陣，球隊速度肯定受影響，但至少兩人在長人中「很肯跑」，德古拉對球隊幫助看得見。

德古拉兩年前就曾加入富邦，但當時因新冠肺炎疫情，ABL賽事取消，他直到今天才獻出身著富邦戰袍的處女秀，和球隊練球兩周的他表示適應狀況很不錯，很開心經過漫長旅程能再度來台發展。

許晉哲 國王 富邦勇士

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