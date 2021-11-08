新球觸感不佳影響命中率？球季漫長仍須時間驗證

NBA本季開始，官方指定用球從斯伯丁（Spalding）變成威爾遜（Wilson），這一項轉變開季至今正產生改變，有球員公開表態威爾遜籃球導致投籃表現低迷，但事實真的是這樣嗎？

有一件事可確定，就是開季到目前為止，聯盟投籃命中率有所下滑。不容否認地，職業籃球選手的神經敏銳，輕微改變會影響表現，尤其是投籃能力，只不過威爾遜製球專業不輸給斯伯丁，這間大廠歷史悠久，並在 1946 年到 1983 年為NBA指定用球，之後才被斯伯丁取代。直到2021-22年賽季，威爾遜重返成為 NBA 官方用球供應商。

到底這顆新的比賽用球，真的會造成影響？各方說法不一，籃球技巧教練Drew Hanlen 透過推特（Twitter）形容，這變化相當「巨大（Huge）」。現於波特蘭拓荒者隊效力、亦是球員工會主席的麥凱倫(CJ McCollum)說，他不認為投籃低迷跟新球有關，但會廣為蒐集球員意見，洛杉磯快艇隊的球星喬治（Paul George）說，威爾遜比賽用球缺乏斯伯丁特有的觸感和柔軟度。

費城76人隊球星安比德（Joel Embiid）把開季掙扎的命中率，歸咎於新球身上，他說：「這顆球不一樣，我仍不覺得用它投球很自在。可以理解這需要時間適應，所以每天我都用新的球在練習。」至於上季的MVP、丹佛金塊隊看板球星約柯奇（ Nikola Jokic）抱怨新球比較滑，比較不易掌控。

上季MVP約柯奇認為新球太滑了，但很奇怪的是他的投籃命中率和三分球命中率都上升不少！ 美聯社

與約柯奇同隊的海蘭德（Bones Hyland）表示，新球很不同，要在短期內熟悉它不簡單，說實話剛拿到手時感覺很差。邁阿密熱火隊射手羅賓遜（Duncan Robinson）說他抓在手上，可「百分之一千」確定兩者有所不同。

除了多位選手表態，新的籃球好不好亦反映在數據，根據 Basketball-Reference最新資料，聯盟球員開季的三分球命中率34.2%，為1998-99年賽季以來最低，整體命中率（From the field）44.6%亦是2003-04年賽季以來新低。不過，現在論斷太早，籃球專欄作家Krishna Narsu指出，歷年甫開季的三分線命中率都不好，2019-20年開季前13天命中率為 35.8%，2015-16 年開季和 2016-17年開季的三分球命中率都在35%徘徊，之後隨著球季進行加溫，所以數據僅供參考，不足以證明命中率下滑跟球有關。

威爾遜和斯伯丁兩家籃球製造廠名聲不相上下，技術上應該沒太大差異，只是球員習慣斯伯丁已有時日，仍需要一段時間調整才能展現應有的水平，像是勇士射手柯瑞(右)目前命中率也受到影響。 美聯社

值得一提的是，威爾遜比賽用球在季外已先給聯盟數百位球員試用，獲取正面反饋才正式上路。未料，開季仍遭遇部分球員點名，認為新球的使用影響表現。當然，亦有部分球員持正面態度，明尼蘇達灰狼隊的球員畢斯利（Malik Beasley）表達看法，認為投籃差不該怪球，應該是自己調整的問題。

曾在不同球隊工作、亦擔任過ESPN球評的艾爾哈桑（Amin Elhassan）說，球員怪「比賽用球」不是新聞，即使過去的指定用球是斯伯丁，一樣也在抱怨。若球迷記憶猶新，2006-07年斯伯丁曾投入一場籃球實驗，用合成皮取代真皮材料，結果是惡評如潮，包括手太乾抓不住、有手汗會太滑、接縫處割手等缺點，還有人說彈跳不規則，影響到運球表現，聯盟只好緊急應變，於2007年1月悄悄改回真皮。

有曾在NBA各隊擔任管理職的經理人表示，球員怪球不好並非新聞，即使是斯伯丁這家老招牌，以前也曾被球員抱怨過。 陳光立／攝影

另外一點是，本季聯盟修改三分球犯規細則，不少球員一邊適應新球還得應付新規則，此時檢討投籃下滑的原因是球有欠公允，估計還要一至兩個月觀察，才能判斷威爾遜指定用球相較於斯伯丁，是否真的較不討球員歡心。