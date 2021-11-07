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PLG／攻城獅首節只拿8分 主帥：幸運還是熱身賽

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
攻城獅隊「選秀狀元」朱雲豪（左）遭領航猿隊黃泓瀚擋住進攻路線。記者余承翰／攝影
攻城獅隊「選秀狀元」朱雲豪（左）遭領航猿隊黃泓瀚擋住進攻路線。記者余承翰／攝影

從自辦「大獅賽」的6戰全勝到昨天PLG熱身賽首戰逆轉新北國王隊，新竹街口攻城獅隊新球季的連勝旅程今天告終，在首節僅拿8分下以82：97敗給桃園領航猿隊；攻城獅教頭林冠綸正向說，幸好問題發生在熱身賽，開季前還有時間修正調整。

「很幸運這場還是熱身賽，這場對球隊是好事，季前有調整的空間。」林冠綸提到，從大獅賽到昨天第一場熱身賽，攻城獅都是獲勝一方，「對球員來說有點『太簡單』，因為去年一直輸球，到今年感覺有點不一樣。」

林冠綸多次強調，首節狀況是季前發生，對球隊是好事，可以先發現問題，「第一節球員心態有點鬆散，這是我們要進步的地方，這是一個警惕。」他也提到，球隊在差距一度超過20分下，下半場一度追到個位數，李家瑞和高國豪也明顯比去年成熟，是「不幸中的大幸」。

今年成為攻城獅隊長的李家瑞，今天三分球6投5中轟下全場最高25分，他表示上季投籃穩定性和身體對抗性較差，今年休季針對這兩點加強很多，現在對球的感覺更好，今天算是不錯的成果展現。

除高國豪21分挹注，PLG首次選秀會的「狀元」朱雲豪今天也有7分貢獻，他表示從學生賽場到職業，都有明顯差距，目前仍在適應，「不管是戰術配合或身體強度，都需要再加強。」

攻城獅 林冠綸

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