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NBA／唐西奇驚奇絕殺綠衫軍 教頭驚艷：想到這人

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
唐西奇(右)。 美聯社
唐西奇(右)。 美聯社

獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）今天在主場完成驚天絕殺，他時間到點前飆進致勝三分球，率隊以107：104險勝塞爾蒂克隊，也讓新任教頭基德（Jason Kidd）讚說，彷彿獨行俠傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）再現。

獨行俠最後11秒握有攻勢，唐西奇一人運球帶過半場，時間到點前在左側45度出手，三分球應聲入網後全場沸騰，他笑說：「第一時間我站在那，我不知道我投進了，但感覺很不可思議，你知道嗎？我必須說，我想我喜歡左側45度，我想那是我的熱區。」

22歲的唐西奇包含在前隊友理查森（Josh Richardson）投進致勝球在內，全場攻下33分、9籃板，教頭基德讚說，唐西奇表現讓他想到過去獨行俠的傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），「我也和一個這樣的球員在這對陣過，大家都知道球會交到41號（諾維茨基）手中，他做到了。我想大家都知道球會交給77號（唐西奇），他也完成了。」

第一年執掌「綠衫軍」兵符的總教練尤多卡（Ime Udoka）也說，他早就和所有球員都溝通過，大家都很清楚狀況；本季交易到塞爾蒂克的理查森則分享，他認為自己守得不錯，不過唐西奇過去也曾投進幾次致勝球，「這很困難，但大家都要給肯定，這是很好的防守，也是很好的進攻表現。」

唐西奇 獨行俠 塞爾蒂克

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