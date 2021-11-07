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NBA／腸胃不適提前離場 戴維斯排除染疫
湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）今天面對拓荒者隊雖先發上陣，但第一節沒打完就提前離場，湖人發言人表示戴維斯是因腸胃不適缺席，不過並非是因新冠肺炎引起。
戴維斯第一節4分51秒就離場，直接走去休息室，球隊第二節就宣布戴維斯不會再上陣。
戴維斯只留下5投1中2分、3籃板和1犯規成績，首節湖人就陷入14：36大幅落後，最終以90：105敗給拓荒者。
賽前戴維斯就因前一場面對雷霆扭傷右手指，出賽成疑，不過賽前教頭佛蓋爾（Frank Vogel）還肯定戴維斯的心態，讚他上季因傷缺席一半比賽後有很好拚戰態度。
上季NBA每隊進行72場例行賽，戴維斯就缺席36場，佛蓋爾說：「我知道他很不開心去年狀況，還有他缺席了那麼多時間，所以今年遇到出賽機會50、50時，他像是『除非絕對打不了，否則我會上場』。」
佛蓋爾強調說，若非限制太多，戴維斯仍會出賽，不料今天影響出賽情形並非手指舊傷。
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