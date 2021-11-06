T1聯盟／口號領北狂攻 中信特攻放眼冠軍更要反毒

T1聯盟新北中信特攻今天舉行開季記者會，包括新北市長侯友宜、中信反毒教育基金會董事長辜仲諒、副董事長王卓鈞及中國信託育樂董事長陳國恩共同出席，而中信特攻球員也穿著「勇氣黃」主場戰袍亮相，並喊出「No Fear 領北狂攻」口號，總教練李逸驊也誓言奪下T1首賽季冠軍的目標。

以「反毒」為球隊核心理念的新北中信特攻，希望透過籃球熱血正能量，獲得更多年輕族群支持，中信反毒教育基金會董事長辜仲諒表示，球隊在成立之初就詢問他隊名意見，在思考了許久後，他認為這支球隊不只要代表中國信託，還必須成為反毒的代言人，也因此獲得不少企業的支持，「這支球隊將來會持續代言，教導年輕人什麼是毒品、不要碰毒品，它的價值就在這裡。」

在今天記者會上，也由陳國恩致贈球隊球衣給新北市長侯友宜，侯友宜表示，新北市擁有能仁、南山、泰山等在HBL有亮眼表現的高中球隊，上學年更包辦了男、女子組冠軍，而現在新北市也擁有職業籃球隊，希望能在人才的培育上有所銜接。

而中信特攻11名本土球員也在今天穿著主場「勇氣黃」球衣登場，總教練李逸驊也下達了奪冠指令，「希望今年我們能有多位球員當選中華隊，為國爭光，也希望能拿下元年總冠軍。」

至於隊長李學林也說：「感謝中信集團、辜董和幕後同仁建立這支球隊，我們將會盡全力展現球隊該有的精神、紀律與文化，也要向社會大眾推廣這支球隊的理念，那就是反毒。」

中信特攻賽季球衣也正式公開，主場球衣「勇氣黃」用太陽般溫暖的黃色，賦予球員源源不絕的能量，跨越球場上各種難關；而客場球衣「團結藍」，象徵友好與重視團隊合作的無私精神，期許球員把球隊榮耀放在個人表現之上，發揮特攻無可限量的作戰能力。