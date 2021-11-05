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NBA／待過5隊已3老闆下台 「老闆剋星」保羅恐再加一

聯合新聞網 / 綜合報導
保羅生涯目前為止共待過5支球隊，但其中有3支球隊的老闆都在他在隊時下台，讓他如同「老闆剋星」。 美聯社
保羅生涯目前為止共待過5支球隊，但其中有3支球隊的老闆都在他在隊時下台，讓他如同「老闆剋星」。 美聯社

太陽隊老闆薩佛（Robert Sarver）被爆出有嚴重的種族歧視和厭女症，NBA官方今天也表明已展開調查。回顧過去NBA老闆「出包」事件可發現，許多都是發生於「船長」保羅（Chris Paul）在隊時，保羅似乎也成了一名「老闆剋星」。

回顧保羅過去待過的球隊，2011年時他效力於紐奧良黃蜂，後來黃蜂隊老闆希恩（George Shinn）因罹患癌症，無法再繼續經營球隊，黃蜂被NBA官方暫時託管，最終球隊被他人買下並改名鵜鶘。

保羅由黃蜂轉戰快艇後，快艇隊老闆史特林（Donald Sterling）被爆出有種族歧視言論，經NBA調查屬實，聯盟也對史特林處以罰款和終身禁賽，迫使他賣掉快艇。

之後保羅改效力火箭，才剛加入球隊，老闆亞歷山大（Leslie Alexander）就無預警宣布出售球隊，最終是由休士頓當地富豪費爾蒂塔（Tilman Fertitta）買下火箭隊，並成為火箭的新老闆。

接著保羅來到雷霆，但他只待了短短一季，並沒有成為雷霆隊老闆的剋星。現在似乎輪到太陽隊老闆薩佛了，若種族歧視言論的指控經NBA官方調查屬實，薩佛將可能面臨被迫出售球隊的命運，屆時這與保羅有關的不可思議巧合也將再添一筆。

火箭 種族歧視 癌症

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