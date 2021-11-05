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NBA／早知勇士不會選小鮑爾 球爸自爆與柯爾還有心結

聯合新聞網 / 綜合報導
球爸上廣播節目時又大爆料，早知道小鮑爾去年不會被選進勇士隊，因為自己與總教練柯爾有過心結。 美聯社
球爸上廣播節目時又大爆料，早知道小鮑爾去年不會被選進勇士隊，因為自己與總教練柯爾有過心結。 美聯社

黃蜂新人王「球三弟」小鮑爾（LaMelo Ball）今年開季表現依舊亮眼，讓老鮑爾（LaVar Ball）自然相當神氣，近日他上廣播節目時又大爆料，早知道自己的兒子去年不會被選進勇士隊，因為他與總教練柯爾（Steve Kerr）有過心結。

僅20歲的小鮑爾，在2020年被黃蜂以探花選中，並在菜鳥年以優異表現獲選新人王。而去年握有榜眼籤的勇士，跳過他先選擇了威斯曼（James Wiseman），不過老鮑爾早知有此結果，原因是他與總教練柯爾在2018年曾互嗆引發口水戰。

時間回溯到2018年，為了替當時效力湖人的大兒子鮑爾(Lonzo Ball)出氣，老鮑爾曾公開譴責總教練華頓（Luke Walton），痛批他不會帶隊、沒人想為他效力，也不懂如何指導鮑爾。此舉惹怒了曾帶領華頓的柯爾，並諷刺「球爸」為NBA版的好萊塢名媛卡戴珊（Kardashian），一心只想博得媒體關注。

老鮑爾在節目訪問談到這段過往還是很不爽，「我非常生氣，因為他過去好像叫我NBA卡戴珊（Kardashian）還是什麼的，我也不想看到自己的兒子為曾辱罵過他老爸的人效力。」

勇士雖然錯過最後成為新人王的小鮑爾，不過他們還是對榜眼威斯曼寄予厚望，去年因傷報銷的他正積極復健，近期就有望復出。

鮑爾 復健 好萊塢

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