戈貝爾掀起長人革命 爵士變更強的MVP

爵士還是人們熟悉的那支爵士，防守強硬節奏偏慢，擅長身體對抗，打出窒息防守有效控制失分，再利用防守展開反擊。

爵士教練史奈德以216公分長人中鋒戈貝爾為防守體系核心，建構一套極為高效區域聯防系統，戈貝爾不僅很少被矮小速度型鋒衛「錯位」打點，從區域、輪轉、協防到轉換釘人，戈貝爾極為出色協防、封蓋和身高優勢，讓爵士幾套變換防守幾乎沒有漏洞。

當NBA籃掀起小球旋風，速度和三分球成為世界籃球潮流，小個陣容和快速反擊、包夾壓迫成為現代籃球戰術主流，爵士還是以戈貝爾為核心堅持自己風格，展現防守、輪轉協防優勢，盡力壓縮對手空間，有效控制比賽節奏降低失分。

史奈德堅持以戈貝爾為核心，最大可能發揮長人和禁區對位優勢，利用中鋒建立防守體系的「傳統」，戰績和事實證明非常有效。開季爵士打出6勝1敗西區第一戰績，爵士進攻效率第四，防守效率第三，戈貝爾場均15.7分、17.6籃板，7成1投籃命中率，每場8.4次罰球，7成2罰球命中率都是生涯最佳。

戈貝爾(左)上季開季前搶頭香，成為第一感染新冠肺炎的NBA球員。本季開始他則是健康出賽，打出非常亮麗的成績！ 美聯社

長人統治禁區，靠防守建立招牌，29歲中鋒戈貝爾今年球季展現更大攻防影響力，出手更少、得分更多、罰球更穩、禁區統治力更強大。

上個賽季爵士老大是暴力型後衛米契爾，他在季後賽進攻得分、單打、爛仗無所不能，幾乎靠一個人帶領爵士前進，爵士就是米契爾的球隊。

今年球季米契爾進攻還是一樣火熱，飛簷走壁展現各種切傳扣超能力，打法依舊讓人血脈賁張。但人們逐漸開始發現戈貝爾在爵士無可取代價值和地位，原來爵士攻防基礎和體系都以戈貝爾為核心，爵士誰都可以少可以失常，只有戈貝爾不行。

爵士後衛米契爾(左)是隊中的得分王，目前命中率還達不到他正常的水準，平均得分24.9也比上季的26.4分略為下降，本季場均三分球出手達到10.0次可能是原因之一，但有這麼多的出手機會也拜爵士戈貝爾體系所賜。 美聯社

戈貝爾用防守和禁區作戰展現自己價值和強項，NBA小球當道三分盛行，小個子陣容和更多攻防轉換成為比賽和戰術主體。只有爵士、戈貝爾跟NBA大趨勢背道而馳。

戈貝爾帶動「長人革命」未必能改變NBA三分球、快速跑轟和小球打法趨勢，但長人的價值和存在感正在提升。像戈貝爾這種沒有背框能力、不會投籃、進攻技巧單調貧乏長人，不一定就不能改變比賽，甚至成為建隊核心棟樑。

戈貝爾不僅打得像MVP，個人數據像MVP，球隊戰績和穩定性為他加分，爵士也連續多年證明球隊攻防體系獨一無二。當代NBA流行的一大四小陣容非常適合爵士，但爵士又不太需要會飛天遁地又有身高優勢天才鋒線，戈貝爾只要帶領爵士打好防守，堅持在禁區打好防守和對位優勢，他就能更多主宰比賽展現統治力。

跟金塊中鋒約柯奇萬花筒般進攻技藝，裡外不拘得分技能包比起來，戈貝爾只能做苦工、拉籃板和防守的球技特色一點都不起眼，看著約柯奇低位單打、切入分球和頻頻三分命中，動不動就得分大爆發精采表現，戈貝爾這種防守至上，不會投籃和落位背框長人，很難給人良好印象，自由球員市場和新人市場當然更不討喜。

戈貝爾(右)以防守至上，在數據上比不過約柯奇(左)，當然也無法拿下MVP，但他對隊球的貢獻，卻是貨真價實的爵士MVP。 歐新社資料照片

現代籃球除非像歐尼爾或鄧肯這種擁有超強統治力中鋒，或者是90年代歐拉朱萬、尤英、羅賓森這種超級球星長人擁有絕對主宰力，籃球傳統長人、中鋒已經很難被接受做為球隊核心。

戈貝爾正帶掀起一場失落至少20年「長人革命」，三分球、小個陣容、攻防轉換和速度都是NBA和籃球大趨勢，但戈貝爾和他的爵士卻背道而馳，顛覆籃球潮流，展現長人優勢。

爵士MVP是戈貝爾，失禮了，米契爾！