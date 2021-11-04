NBA／兒子效仿父親灑粉儀式 詹姆斯為此感到自豪
在NBA職涯已長達19年的湖人一哥詹姆斯（LeBron James），從最初在克里夫蘭騎士到現在洛杉磯湖人，詹姆斯開賽前都會進行撒粉儀式。近期灑粉儀式重啟，詹姆斯兒布朗尼(Bronny James)也克紹箕裘，向空中灑粉，傳承意味濃厚。
過往因為怕粉會落在球員的嘴巴和眼睛而影響比賽，在2014年後暫停所有灑粉動作，如今難得一見的灑粉儀式重啟，詹姆斯也在個人社群分享自己長子效仿灑粉的照片，並為此感到自豪。
布朗尼是否會追隨父親腳步進入NBA還有待觀察，不過，據報導指出布朗尼已受到一些頂尖學校的關注，在場上被看到了不少潛力。詹姆斯也曾表示想跟兒子一起在NBA打球，並同時為湖人贏得更多總冠軍。
🩸line https://t.co/7IboEyNLdW— LeBron James (@KingJames) November 4, 2021
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