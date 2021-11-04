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NBA／皮朋爆料 「最後一舞」喬丹賺飽 隊友卻一毛錢都沒分到

聯合新聞網 / 綜合報導
喬丹(右)與皮朋。 美聯社
喬丹(右)與皮朋。 美聯社

NBA名人堂球星皮朋(Scottie Pippen)，推出最新回憶錄《Unguarded》，在書中除了提到過往心路歷程，還多次痛批昔日隊友喬丹(Michael Jordan)，並稱紀錄片《最後一舞》是喬丹用來塑造自己偉大的形象，其他隊友根本是來陪襯。

皮朋先前就對《最後一舞》的內容表達多次不滿，並坦言紀錄片裡頭有些是不準確的。近期在他的新書又再次砲火全開，表達對喬丹的不滿並表示，「喬丹為了向這個世代的球迷證明自己的偉大，在紀錄片中碩造自己無人能敵的形象，連詹姆斯都無法超越，而其他隊友在公牛王朝的貢獻，反而成了陪襯的道具。更扯的是，喬丹拍紀錄片賺了1000萬美元，我和隊友一毛錢都沒分到。」

皮朋表示，「喬丹進入公牛時，已是聯盟內的巨星，所有鎂光燈都關注在他身上，卻沒有給我和為公牛貢獻的隊友該有的肯定。即使在第二集有稍微提到我進入NBA的歷程，但故事線還是馬上回到喬丹身上和他的求勝意志。」

皮朋也坦言自己和喬丹的關係並不是那麼親密，不過除了譴責喬丹自私、傲慢的行為外，也對喬丹表達歉意:「當初喬丹父親被殺害後，我並沒有為他哀悼致意，現在想起來有點後悔。」

紀錄片

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