NBA／西蒙斯拒絕球隊心理諮商 重返遙遙無期

76人隊「西蒙斯（Ben Simmons）鬧劇」持續延燒，即使他已投入球隊訓練，但何時能回到場上場比賽？仍是遙遙無期。

西蒙斯先前以心理因素為由，來塘塞鉅額的罰款，並且不接受76人球團給予的精神治療。今日再次重申還沒準備好上場，也讓這波「拒打」鬧劇持續延燒。

根據美媒消息指出，西蒙斯今日與76人高層會面，並重新商討歸隊之事，但西蒙斯依舊聲明還沒做好上場的準備，並且也不願透露自己的精神狀況給球團，完全拒絕76人隊所提供的幫助。

76人目前6勝2敗，在東區聯盟中還算站得住腳，不過隨著哈里斯（Tobias Harris）和格林（Danny Green）等主將缺席，76人在陣容的調度上將面臨捉襟見肘。西蒙斯雖已投入訓練，但僅以1對1的方式練習，並未加入團隊訓練之中。