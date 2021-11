NBA／與布萊恩生前共同投資飲料如今大賺 引哈登思念之情

據美媒報導,運動飲料品牌「Body Armor」,將正式出售給可口可樂。而「Body Armor」也是傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant),在世時投資的品牌,同是股東之一的哈登(Harden),也藉此發文表達對布萊恩的思念之情。

布萊恩在2014年投資了約600萬美元購買了該公司10%的股份,成為第三大股東,如今可口可樂將收購Body Armor剩餘股權,估計布萊恩的家人可以獲得4億美元。

同為股東的哈登,也在社群網路發文慶祝,並悼念昔日場上兄弟,「做到了!我們一起創造出最成功的運動飲料品牌。真希望你也可以一起和我們慶祝,愛你。」

“We did it bro!”



James Harden sends a message to Kobe after BodyArmor sells for $5.6B 🙏 (via @JHarden13) pic.twitter.com/QxjNqhXkti