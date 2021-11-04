T1聯盟／三年前膝傷離台 歐頓加盟桃園雲豹重磅回歸

T1聯盟桃園雲豹職業籃球隊今天正式宣布，球隊第二名洋將將為過去曾來台短暫效力富邦勇士的中鋒歐頓 (Daniel Orton)，對於當年因為膝傷離台，歐頓也預告這次將帶著最佳狀態回歸，並期待能在桃園雲豹展開新的職籃篇章。

現年31歲，身高210公分、體重116公斤的歐頓，主打中鋒，父親與哥哥都是籃球員，在2010年NBA選秀會上，即以首輪第29順位被奧蘭多魔術選中，展開職籃生涯，隨後加入CBA四川野馬汽車隊，打出場均23分、12籃板的CBA生涯代表作，隨後也分別投入PBA菲律賓職籃及B聯盟日本職籃，職籃征戰橫跨美洲及亞洲等地。

歐頓除了擁有三年的NBA資歷外，也曾在SBL超級籃球聯賽闖蕩過，在2018年時也曾來台加入富邦勇士隊，當年僅出賽4場就因膝蓋傷勢遭釋出，他表示隨後已在美國接受手術，現在能以最佳狀態重返台灣籃壇。

當時歐頓在SBL場上的爆發力及活動力，也讓總經理蘇翊傑留下深刻印象，「他很會利用技巧取分，我最看重他的拼勁與決心。」也期望在他的重磅加入後，能穩固禁區，增強隊上戰力。

來到桃園雲豹的歐頓，選擇披上33號球衣，對他來說別有意義，因為不僅父母親皆在33歲時生下他，更在33號房的12點33分出生，因此，將此視為他的幸運號碼。另外，他也將NBA退役球員希爾（Grant Hill）視為籃球生涯的偶像，剛好當年在底特律活塞的背號也是33號。

如今再度回到台灣打球，歐頓難掩興奮的說：「很高興能回來台灣，之前在台灣打球時，印象最深刻的就是熱情的球迷，台灣球迷熱衷於運動的態度是球員們很明顯可以感受到的。」期許自己能在桃園雲豹打出成績、與隊友共同成長，展開新的職籃篇章。