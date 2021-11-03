NBA／板凳暴徒再曝想退休 威廉斯：被快艇交易那刻就結束了

威廉斯（Lou Williams）上季在毫無預警下，於季中交易截止日前被快艇交易到老鷹，對此他感到非常受傷，之前也自曝曾想過退休，今天他又再重複一次這樣的想法，表示本季結束後計畫退休。

威廉斯接受《Bleacher Report》記者Taylor Rooks採訪，內容他提到，「當我得知被快艇交易掉的那刻，我覺得一切都結束了，我17歲就入行，一直是一名籃球員，而我總以為我已經準備好了，直到它成為現實，也就是我被交易了，我知道這可能是我的最後一個賽季，我會這樣公開的說，但我上次也說過一樣的話，所以，誰知道呢？」

威廉斯隨後也坦承，自己被交易時一度小崩潰，「我哭了……我只是覺得我花了很多時間和精力貢獻給這支球隊，在洛杉磯打造出一個特別的環境，我認為這是我虧欠快船球迷的。」

若今年為威廉斯最後一個賽季，那想必他會想風風光光的結束，但就他目前的表現來看，他仍需要再加把勁，本季截至目前他一共出賽四場，僅能繳出場均6.3分1.5籃板0.5助攻的成績。