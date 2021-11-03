快訊

10萬包養酒店妹！純情男遭設局殺害 胸前綁石頭空磚棄屍

中國軍事威脅擴大 澳洲如何與美同盟共同抗衡？

NBA／板凳暴徒再曝想退休 威廉斯：被快艇交易那刻就結束了

聯合新聞網 / 綜合報導
威廉斯表示本季結束後計畫退休。 歐新社
威廉斯表示本季結束後計畫退休。 歐新社

威廉斯（Lou Williams）上季在毫無預警下，於季中交易截止日前被快艇交易到老鷹，對此他感到非常受傷，之前也自曝曾想過退休，今天他又再重複一次這樣的想法，表示本季結束後計畫退休。

威廉斯接受《Bleacher Report》記者Taylor Rooks採訪，內容他提到，「當我得知被快艇交易掉的那刻，我覺得一切都結束了，我17歲就入行，一直是一名籃球員，而我總以為我已經準備好了，直到它成為現實，也就是我被交易了，我知道這可能是我的最後一個賽季，我會這樣公開的說，但我上次也說過一樣的話，所以，誰知道呢？」

威廉斯隨後也坦承，自己被交易時一度小崩潰，「我哭了……我只是覺得我花了很多時間和精力貢獻給這支球隊，在洛杉磯打造出一個特別的環境，我認為這是我虧欠快船球迷的。」

若今年為威廉斯最後一個賽季，那想必他會想風風光光的結束，但就他目前的表現來看，他仍需要再加把勁，本季截至目前他一共出賽四場，僅能繳出場均6.3分1.5籃板0.5助攻的成績。

洛杉磯

相關新聞

NBA／360連線首度同場20分 湖人主帥讚都在進攻模式

在開季前5戰歷經亂流低潮後，洛杉磯湖人近幾場比賽表現總算漸入佳境，在今天出戰休士頓火箭的比賽中，「360連線」就聯手拿下...

NBA／裁判搞烏龍倒扣2分 奇葩判決讓湖人不開心

美國職籃NBA今天發生一起奇葩判決，洛杉磯湖人在主場以119比117險勝休士頓火箭，不過第4節裁判「送」貝茲摩上罰球線，...

NBA／倒數一分鐘連進兩顆三分球 火箭榜眼展現大心臟

在底特律活塞選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）仍未進入狀態的情況下，休士頓火箭的選秀榜眼格林（Jalen ...

NBA／板凳暴徒再曝想退休 威廉斯：被快艇交易那刻就結束了

威廉斯（Lou Williams）上季在毫無預警下，於季中交易截止日前被快艇交易到老鷹，對此他感到非常受傷，之前也自曝曾想過退休，今天他又再重複一次這樣的想法，表示本季結束後計畫退休。 威廉斯接受《

NBA／聯盟開季命中率掙扎 喬治質疑新用球

本季開打至今，全聯盟場均投籃命中率僅有44.6%，寫下2004年以來的新低；而三分球命中率也只有34.2%，更是1999年以來的最差表現。 對於球員投籃面臨掙扎的情況，喬治（Paul Georg

NBA／福克斯開季進攻低潮 哈利伯頓：他會沒事的

2020年與國王提前完成頂級合約的福克斯（De'Aaron Fox），在上個賽季打出生涯最佳表現，也被寄予厚望能在2021-22年賽季帶領國王持續挑戰無緣多年的季後賽。 不過開季至今7場比賽，福

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。