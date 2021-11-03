NBA／裁判搞烏龍倒扣2分 奇葩判決讓湖人不開心

NBA今天發生一起奇葩判決，洛杉磯湖人在主場以119比117險勝休士頓火箭，不過第4節裁判「送」貝茲摩上罰球線，隨後裁判發現搞了烏龍，竟把這2分給沒收了。

這起事件發生在第4節，當時湖人前鋒貝茲摩（Kent Bazemore）抄截後被對手犯規，當時火箭團隊僅3次，紀錄台人員迅速將計分板上火箭的團隊犯規數增加到4次。

一切原本都沒問題，不料裁判誤以為火箭隊犯規當下，已進入加罰狀態，因此直接送貝茲摩上罰球線，他兩罰俱中後比賽繼續進行，裁判後來才發現搞了大烏龍，因此直接取消貝茲摩罰進的2分。

雖然湖人最終仍贏得比賽，不過總教練弗格爾（Frank Vogel）不怎麼開心，因為裁判的疏失讓罰球不算不打緊，關鍵是對手犯規後，他們理應繼續握有球權，「在那個當下他們已經無法把球權還給我們，對此我感到非常沮喪。」

今天攻下27分、9籃板與7助攻的湖人明星控衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），被問到事件發生當下的想法時，他倒是成熟地說：「我只告訴自己不要分心，因為他們已經做出了決定、不可能改變，我們只能專注在下一個Play。」

這起判決之所以讓弗格爾不開心的原因之一，就是湖人差點因為這起誤判輸球，比賽結束前最後2秒，波特（Kevin Porter Jr.）最後的逆轉3分失手，才讓湖人有驚無險拿下勝利。

值得一提的是，當時對貝茲摩下手犯規的正是波特，而他也的確差一點就能「偷」走比賽勝利，湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）賽後說：「好消息是這沒有傷害到我們。」