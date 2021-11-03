NBA／倒數一分鐘連進兩顆三分球 火箭榜眼展現大心臟

在底特律活塞選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）仍未進入狀態的情況下，休士頓火箭的選秀榜眼格林（Jalen Green）已抓緊機會證明身價，在日前猛轟生涯新高的30分後，今天在與湖人之戰又有投進5顆三分球拿下24分的表現，並直言自己的努力已經獲得隊友的信任。

身為今年選秀會上最受矚目的兩名大物，康寧漢和格林在開季後的前幾場比賽進攻手感都不如預期，尤其是季前因為腳踝傷勢缺席全數熱身賽的狀元康寧漢，今天才首度獲得先發機會，第二度代表活塞出賽拿下6分、3助攻。

相較之下開季就獲得重用的火箭格林，繼第三戰出戰塞爾蒂克拿下30分後，今天面對紫金大軍湖人表現也相當搶眼，投進5顆三分球拿下24分外帶5助攻，其中包括比賽最後1分鐘兩度投進關鍵三分球，一球還是在湖人戴維斯（Anthony Davis）防守下命中，幫助球隊緊咬比分不放，儘管最終火箭以2分差距不敵湖人，但格林的表現也受到關注。

談到球隊雖然輸球卻打出精彩一戰，格林說：「今天比賽非常有趣，大家都很渴望勝利，僅管湖人主場非常吵鬧，但當我們進球時，他們就會安靜下來。我認為今天的比賽展現出我們開始像個團隊一樣在打球，並且互相信任彼此，這是我們之前沒做到的。」

格林指出，這段時間自己很專注在訓練上，每天都在球場待上無數個小時，這不僅成為他今天有好表現的關鍵，也讓他贏得隊友的信任，包括波特（Kevin Porter Jr.）就不斷在比賽中鼓勵他，「我確實不太喜歡我上一場的表現，這就是我不斷努力的原因。」