快訊

富邦金董座蔡明興確診半個月 富邦金說明近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／倒數一分鐘連進兩顆三分球 火箭榜眼展現大心臟

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
休士頓火箭的選秀榜眼格林（Jalen Green）已抓緊機會證明身價。 路透社
休士頓火箭的選秀榜眼格林（Jalen Green）已抓緊機會證明身價。 路透社

在底特律活塞選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）仍未進入狀態的情況下，休士頓火箭的選秀榜眼格林（Jalen Green）已抓緊機會證明身價，在日前猛轟生涯新高的30分後，今天在與湖人之戰又有投進5顆三分球拿下24分的表現，並直言自己的努力已經獲得隊友的信任。

身為今年選秀會上最受矚目的兩名大物，康寧漢和格林在開季後的前幾場比賽進攻手感都不如預期，尤其是季前因為腳踝傷勢缺席全數熱身賽的狀元康寧漢，今天才首度獲得先發機會，第二度代表活塞出賽拿下6分、3助攻。

相較之下開季就獲得重用的火箭格林，繼第三戰出戰塞爾蒂克拿下30分後，今天面對紫金大軍湖人表現也相當搶眼，投進5顆三分球拿下24分外帶5助攻，其中包括比賽最後1分鐘兩度投進關鍵三分球，一球還是在湖人戴維斯（Anthony Davis）防守下命中，幫助球隊緊咬比分不放，儘管最終火箭以2分差距不敵湖人，但格林的表現也受到關注。

談到球隊雖然輸球卻打出精彩一戰，格林說：「今天比賽非常有趣，大家都很渴望勝利，僅管湖人主場非常吵鬧，但當我們進球時，他們就會安靜下來。我認為今天的比賽展現出我們開始像個團隊一樣在打球，並且互相信任彼此，這是我們之前沒做到的。」

格林指出，這段時間自己很專注在訓練上，每天都在球場待上無數個小時，這不僅成為他今天有好表現的關鍵，也讓他贏得隊友的信任，包括波特（Kevin Porter Jr.）就不斷在比賽中鼓勵他，「我確實不太喜歡我上一場的表現，這就是我不斷努力的原因。」

格林 湖人 康寧漢

延伸閱讀

共和黨眾議員格林4度拒戴罩 罰款累積至8000元

三巨頭輪番發威 湖人逆轉迎主場4連勝

NBA／安戴托昆波領軍痛宰活塞 狀元郎康寧漢持續掙扎

肯定犯規新規則 格林讚比賽觀賞品質大增

相關新聞

NBA／360連線首度同場20分 湖人主帥讚都在進攻模式

在開季前5戰歷經亂流低潮後，洛杉磯湖人近幾場比賽表現總算漸入佳境，在今天出戰休士頓火箭的比賽中，「360連線」就聯手拿下...

NBA／公鹿開季步履蹣跚 安戴托昆波：還以為要搶狀元籤了

「感謝上帝，我們終於贏了！」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）賽後如釋重負笑著說道，「我還以為我們要朝狀元籤邁進了！」 身為衛冕冠軍，但公鹿新賽季起步卻是相當不順遂，接連損

NBA／熱火強勢開局 羅瑞：我們有很棒的防守陣容

休賽季被外界評為補強措施做得最出色的球隊之一，熱火從開季很快就完成陣容整合，隨著今天輕取獨行俠，熱火已經取得5連勝，戰績6勝1敗名列聯盟之冠。 上一次熱火有如此開局表現，已經要追溯到2011-1

NBA／倒數一分鐘連進兩顆三分球 火箭榜眼展現大心臟

在底特律活塞選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）仍未進入狀態的情況下，休士頓火箭的選秀榜眼格林（Jalen ...

NBA／見「史塔克頓」而思齊 保羅談助攻里程碑

保羅（Chris Paul）在今天比賽中傳出18次助攻，這讓他生涯助攻數累積達到10346次，超越傑克森（Mark Jackson）和奈許（Steve Nash），在歷史助攻排行榜躍居第3。 「

NBA／今日戰績表 湖人360連線首次同場發威險勝火箭

NBA今日戰績表 公鹿 117:89 活塞 熱火 125:110 獨行俠 國王 113:119 爵士 鵜鶘 100:112 太陽 火箭 117:119 湖人 NBA明日賽程 時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。