NBA／360連線首度同場20分 湖人主帥讚都在進攻模式

在開季前5戰歷經亂流低潮後，洛杉磯湖人近幾場比賽表現總算漸入佳境，在今天出戰休士頓火箭的比賽中，「360連線」就聯手拿下84分，以119：117收下3連勝，賽後湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也直言，球隊三巨頭今天確實都處在進攻模式中。

湖人與火箭二連戰第二場比賽，前三節打完湖人還以2分落後年輕的火箭，不過末節詹姆斯挺身而出拿下個人全場30分中的14分，加上倒數階段火箭波特（Kevin Porter Jr.）的壓哨三分球未能命中，終場湖人就以2分差距收下近6場比賽以來的第5勝。

而這也是湖人「360連線」首次同場比賽得分都在20分以上，加上板凳出發的安東尼（Carmelo Anthony）也拿下15分，讓湖人總教練佛蓋爾對於球隊進攻狀態感到滿意，直言三巨頭今天同處在進攻模式外，更大讚36歲的詹姆斯，仍舊保持著與兩年前一樣的對比賽主宰力。

近來受到右腳踝傷勢影響讓詹姆斯本季前8場比賽已缺席兩戰，對於今天帶領球隊逆轉收下3連勝，他也將功勞歸給團隊，「能夠逆轉源自於我們保持鎮定，當你曾多次處在這種狀態時，你已經知道該如何處理，而且在第四節帶領球隊取勝是我的責任，感謝上帝讓我能夠做到這點。」

談到球隊狀態漸入佳境，詹姆斯也說：「我們是支韌性十足的隊伍，季初儘管經歷了一些逆境，但我們沒有退卻，並在過去兩周打造的基礎上持續努力，只要能做到這點，我們就有機會在每個月達到想要進步的目標。但這段過程中最重要的就是不能高傲或是氣餒，也必須從中記取教訓。」