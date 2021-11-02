PLG／順應潮流 聯盟將辦線上記者會

PLG第二年將在12月4日點燃戰火，新北國王作東的第一站熱身賽本周末就在新莊體育館先登場，聯盟執行長陳建州今天特別提到，新球季聯盟將舉辦線上記者會，「不可能有拒訪這件事！」

台灣籃壇今年多了新聯盟T1，加上SBL及學生聯賽JHBL、HBL和UBA，12月開始的每個周末幾乎都有賽事；PLG新賽季也從原本的4隊增至6隊，其中高雄鋼鐵人主場設在高雄鳳山體育館，成聯盟第一支南部代表。

PLG今天舉行季前媒體餐敘，執行長「黑人」陳建州表示，明白各家媒體有人手和出差的難處，就算想場場與會也未必能如願，聯盟已經準備舉行線上的賽後記者會，讓無法親自到場的媒體也可透過參與線上記者會發問。

PLG季前已經公布規章制度，陳建州表示，未來針對球員因盡義務，規章也會寫明，他強調說：「不可能有拒訪這件事！」

除球隊自辦的熱身賽，PLG官辦熱身賽11月20日和21日也將在台大體育館舉辦官辦熱身賽，不過原定昨天開賣的門票因國內CDC防疫措施調整，為避免球迷因梅花座調整造成選位困擾，聯盟已延後售票日期，將與北市府和台大確定防疫作為後再行公告。