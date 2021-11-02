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NBA／兄弟情再現！加索夫婦陪布萊恩一家共度萬聖節
前湖人球星加索(Pau Gasol)上個月正式告別23年職業生涯，昨天萬聖節他在ig上放出和已故好友傳奇人物布萊恩（Kobe Bryant）妻女一起過節的照片，兩家人在迪士尼溫馨合照，再次展現兩位球星之間的兄弟情。
布萊恩與二女兒吉安娜(Gianna Bryant)去年1月不幸在墜機意外中過世，加索與愛妻凱瑟琳(Catherine)仍時常po出兩家人一同出遊的照片，今年萬聖節他們也一起度過，加索夫婦帶著剛滿一歲的女兒，與布萊恩妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）和其三名愛女，在迪士尼共度時光。
響應萬聖節，凡妮莎今年裝扮成動畫電影《101忠狗》的反派角色庫伊拉(Cruella)，其他人則都化身為大麥町，加索將兩家人的合照分享到IG，讓球迷感動不已。
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