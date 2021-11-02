新買犯時代受害者 里拉德、楊恩比哈登更慘

NBA新球季特別修訂「買犯」新規則，擬定最新「買犯」尺度改變籃球。任何不自然出手動作、前傾撞上防守球員、不正常橫向或後撤移位造成身體接觸，裁判都可能不再響哨。

季前熱身賽金州勇士後衛柯瑞在騙起防守球員往向封蓋跳躍防守，柯瑞同時身體前傾三分出手，主動撞上防守球員不自然動作，裁判依最新買犯修訂規則不再響哨，這次判例是NBA修正「買犯」尺度和精神最完整判例示範。

歡迎來到NBA「新買犯時代」！過去幾年NBA「極致買犯」高手籃網哈登、拓荒者里拉德、巫師比爾、老鷹楊恩、獨行俠唐西奇正在遭受打法、買犯習慣最大衝擊。

唐西奇(左)去年有18場比賽獲得兩位數的罰球機會，本季至今出賽6場平均只有4.7次，最多的一場也只有6次。 美聯社

原本受到「買犯新尺度」最大傷害的哈登，對溜馬一戰單場賺到19次罰球，今年每場買到5.3次罰球，比上季7.3次略少，如果沒有這場19次罰球累積，哈登今年開季六戰場均只有3次罰球，比上季少了一半以上。

哈登習慣在持球突破、行進當中，利用身體橫移、手臂大幅甩動製造跟防守球員肢體接觸或衝撞，今年球季在新買犯規則和精神下已經很難奏效。哈登買犯太難，站上罰球線次數少了大半，除了哈登自己失去比賽節奏，更影響到籃球團隊進攻和得分。

不過哈登仍是買犯高手中的高手，他的力量和身體素質、持球單打能力仍是聯盟超級球星，只要改變習慣碰撞尺度和專注攻擊籃框，哈登還是各隊防守最頭痛人物。

依哈登(左)在場上的表現來看，他已經開始調整策略，後撤步或橫向移動不行，還有可怕的死亡之瞪！ 美聯社

買犯規則修訂後 受影響最大的應是里拉德和老鷹楊恩

里拉德上季製造每場7.2次罰球，今年開季迄今個人狀況和投籃手感都不好，每場只買到3.7次罰球，罰球少了近一半，場均得分只有18.3分(上季28.8分)，投籃命中率3成5，三分球命中率2成3，從一線殺手掉到二線球星，下滑幅度驚人。

楊恩上季每場買到8.7次罰球，今年只有4.3次，少了足足一半，楊恩製造犯規習慣和方向跟哈登很像，都是靠著快速突破行進，主動靠上防守球員製造身體接觸，吸引裁判注意買到哨音。只是楊恩這一招今年被NBA刻意釘上，裁判大多數都不買單也不響哨，楊恩經常打得很暴躁，情緒失控，還跟就是不買單、不肯響哨執法裁判不經意身體碰觸，被聯盟開出兩萬五千美元罰單。

每場罰球機會少了一半，對老鷹隊後衛楊恩(中)真的很傷，也讓他打得有些心浮氣燥。 美聯社

楊恩製造身體接觸、買犯動作和動機過去兩年非常有效，他在後撤和橫向移動刻意製造身體接觸不斷成功買犯，得到最多對手和教練向聯盟投訴。但今年NBA修改買犯尺度和定義，裁判絕大多數都不再吹判這種主動變向、橫移或後撤，跟防守球員刻意製造碰撞和身體接觸犯規，導致楊恩打到氣急敗壞。

裁判正在努力學習和適應NBA新買犯尺度和執法精神，球員、教練同樣在適應新規則新精神，NBA籃球正在做出極大改變。在「新買犯時代」也有例外，公鹿前鋒安戴托昆波算是影響最少的超級球星。

安戴托昆波很少刻意製造身體接觸犯規，他一向都是被防守者刻意圍剿或動手拉下來的對象。安戴托昆波打法依舊，攻擊籃框簡單直接而且粗暴，今年每場能買犯賺到8.9次罰球，跟上季9.5次差不多。另一個沒有受到「新買犯時代」一線球星是熱火前鋒巴特勒。上季巴特勒每場買犯賺到8次罰球，今年每場7.7次。

公鹿前鋒安戴托昆波(右)和熱火前鋒巴特勒(左)原本也是製造犯規高手，由於出手動作較為單純，不是刻意買犯，新規則修定之後對他們幾乎是沒有什麼影響。 美聯社

NBA決定修訂日趨浮濫買犯尺度和執法方式，有助於打造更純粹籃球，提升比賽精采性和快速節奏，杜絕更多摸毛犯規。但所有裁判在NBA新買犯規則和精神下也在學習適應，執法尺度、下哨拿捏和自由心證掌握度也是參差不齊，讓那些買不到犯的超級球星更加火大。

打球、教球、看球、執法、監督，每個人都還在學習，試圖找到最純粹籃球精神和比賽意義。例行賽可能還好，季後賽NBA「買犯新時代」會不會造成天下大亂，甚至有更多不適當尺度甚至零哨音，這才是最該擔心的事。