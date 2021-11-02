湖人失分偏高凸顯問題 總教練目標就是練出防守

洛杉磯湖人隊與克里夫蘭騎士隊交手前，亞瑞查（Trevor Ariza）這位17年老將跟戴維斯（Anthony Davis）交頭接耳。雖因腳踝手術無法上陣，但他仍盡己所能貢獻，包括分享個人經驗。他所講的只有一個重點「防守」。美西時間週日晚打火箭，湖人祭強硬防守，順利摘下勝利。

戴維斯把前輩的話聽進去了！他在防守端活躍非常，騎士隊第四節進攻僅16分，最終湖人隊以 113-101 摘下本季第三勝。不過，這強力防守並非常態，湖人隊仍有改進空間，開季至今防守是聯盟倒數第五，每100回合（Possession）失分達111分，上一季同時間點湖人隊排第 11 名，現在排在第 26 名。

戴維斯接受採訪說：「責任在我！輸贏關鍵在於防守。我在球隊最主要的角色，就是讓每個人投入防守，守得好或不好無關後衛、無關教練，應該算在我頭上。」戴維斯今年個人防守正負值（Defensive Box Plus/Minus）-1.4生涯最差，也是他歷年來首度呈現負值，這還是在以防守見長的教練佛蓋爾（Frank Vogel）手下打球，顯得格外諷刺。

戴維斯(右)主動將責任攬在自己頭上，他強調要跟球隊打出防守，並加強成員之間的溝通。 美聯社

在上周五投籃訓練中，佛蓋爾是把全隊召集起來看比賽影片，要求全隊務必提高防守。最終確有成效，至少湖人隊發現問題所在，所以才能在下半場發揮防守擋住騎士隊。不過，佛蓋爾也坦承上半場內容令人失望，因為湖人隊仍沒打出該有的防守，他說：「我們花了很多時間，試圖讓防守端變更好，必須建立凝聚力。」

戴維斯表示：「說實話，我們在場上缺乏溝通，被對方耍得團團轉。」他對此表示不滿。上半場結束時，佛蓋爾臉色凝重走進更衣室，嘗試解決前兩節防守乏力的毛病，卻發現朗多（Rajon Rondo）、詹姆斯（LeBron James）、戴維斯和威斯布魯克（Russell Westbrook）已號召所有人，回放影片研究防守策略。最終，他們要求陣中長人做出更好掩護、向持球者施壓，讓後場更容易輪替以保護籃框，湖人在第四節打出氣勢，最終拿下勝利。

湖人與騎士之戰在末節發揮強韌的防守態度，讓對方以42％命中率僅拿下16分，湖人也拿下勝利。

球隊吞敗所有人並非無感，詹姆斯表示充分汲取教訓，包括與奧克拉荷馬雷霆隊慘遭逆轉，全隊都看了下半場影片，以避免類似狀況發生，這經驗運用在與騎士隊之戰有所收穫，對手命中率下降到42％。他說，新球季很多生面孔，來自不同體系，現在能做是每天投入，回顧場上表現，不斷倒轉、慢動作觀看影片，找出問題所在。

不容否認地，湖人隊季外送走幾位防守球員，此時真能練起來嗎？湖人隊納入威斯布魯克，卻送走絕佳的3D球員凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），同時放走卡魯索（Alex Caruso）以自由球員加盟芝加哥公牛隊。如今的替補包括：艾靈頓（Wayne Ellington）、納恩（Kendrick Nunn）和蒙克（Malik Monk）均非以防守見長。剩餘的後衛霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）、亞瑞查都進傷兵名單。

戴維斯表示，他相信湖人可解決防守端問題：「我們控制努力程度和能量，這是防守所需。再來就是溝通，如果做到以上三件事，湖人就能成為出色的隊伍。」不管怎樣，以老將為核心組的湖人隊，開季顛簸的確是危險信號，所以佛蓋爾定調改善防守。被雷霆翻盤，這位教練坦承對團隊防守「沮喪」。所以，察覺教練神情有異的球員們，與騎士隊交手更積極，包括亞瑞查對戴維斯說：「我們（湖人）需要你在防守端帶頭。」

防守何時練好？佛蓋爾舉1986年的電影錢坑（The Money Pit）為例，戲中一對夫妻買下破爛老舊的房子裝修，建築工每次都敷衍說再兩周完工，但無數個兩周過去，房子仍是廢墟。佛蓋爾打趣說：「那就再兩周吧！」實際上，電影結局很完美，所以這也是他立下的目標，把湖人隊修成防守勁旅，但需要一點時間。

佛蓋爾帶兵後，湖人隊始終保有鐵血防守的體質，直到本季換人之後出現轉變，他表示會繼續修正，目標還是把湖人轉成防守勁旅。 美聯社

與火箭之戰，湖人打出精彩的上半場內容，首節火箭命中率27.8％得15分，還造成對方7次失誤。第二節火箭足足四分半鐘無法得分，兩節共拿35分、13次失誤，三分線命中率是低迷的16.7％。火箭第三節僅拿19分、四節失誤來到25次，全場僅得85分，被湖人的銅牆鐵壁壓垮。也許，佛蓋爾不必兩周就能找回昔日的湖人防守陣型。