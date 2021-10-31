企排／拍下中國人纖 台北鯨華喜迎開季2連勝

企業17年排球聯賽本周在台南成功大學盛大開幕，昨天迎接新球季首勝的台北鯨華，今天延續氣勢，也以局數3：1拍下中國人纖，新球季踏出好的起步。

延續昨天奪勝氣勢，台北鯨華首局無論是攻擊、防守跑動都行如流水，吳芳妤、陳佳蔓幾次重扣攻擊穩穩得分；中國人纖熱機較慢，雖適時換上劉美菁在網前牽制止血，但分差過大不及改變戰局，台北鯨華帶著14分領先收下第一局。

中國人纖第2局找回自身節奏，胡曉佩、童琦芳挺身而出，屢屢突破臺北鯨華防守，還有葉于雯兩次「沙西米」提振團隊士氣以25：12追回一局，但台北鯨華第3局馬上在舉球廖苡任靈活調度下連下分數，先以25：18取得局數「聽牌」優勢，第4局張芷瑄、甘可慧和余䒩語也造成中國人纖接應壓力，最終就以25：14迎接開季二連勝。