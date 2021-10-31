NBA／川普下台後第一次 衛冕軍公鹿造訪白宮

美國前總統川普（Donald Trump）卸任後，終於在有NBA冠軍隊造訪白宮，公鹿隊預計美國時間11月8日造訪，慶祝2020到21年賽季的冠軍榮耀。

公鹿將是2016年騎士隊後，第一支到白宮拜會總統的隊伍；騎士當時的美國總統是歐巴馬（Barack Obama），而在川普2017年上任後，奪冠的勇士隊、暴龍隊到湖人隊都不曾造訪白宮，其中勇士和暴龍更不曾受邀，湖人去年則是因新冠肺炎疫情沒能成行。

當時湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）受訪還表示，樂意參與白宮拜會行程，但受限疫情，除了旅館、指定區域和家裡，似乎去哪都不妥當；而當拜登（Joe Biden）在總統大選擊敗川普後，勇士球星格林（Draymond Green）馬上在推特和詹姆斯喊話，恭賀湖人可以開心去白宮慶祝總冠軍。

上季冠軍公鹿在總冠軍賽力退太陽隊，迎接50年來第一座金盃，美國11月7日衛冕軍將到華盛頓出戰巫師隊，之後再轉戰費城，為美國時間11月9日和76人隊的比賽準備，中間剛好有一天空檔可以前往白宮。

身為衛冕軍，公鹿開季表現並不佳，除開幕戰遭熱火痛擊，95：137慘敗，今天又遭馬刺以102：93擊落，開季前5戰的成績是3勝2敗。