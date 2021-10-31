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NBA／勇士雙星大讚犯規新規則 格林：垃圾舉動少了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
格林(中)。 歐新社
格林(中)。 歐新社

NBA聯盟為了導正「買犯」歪風，季前設下吹判新規定，裁判對球員不自然的投球動作不會響哨，「大鬍子」哈登（James Harden）就成新規定的一大苦主，不過勇士球隊從教練到球員，倒是樂見新規定的實行。

除了教頭柯爾（Steve Kerr）日前肯定新規定的設置，今天勇士以103：82輕取雷霆隊後，當家球星之一的格林（Draymond Green）也提到，少了許多哨音的比賽，觀看過程品質大提升。

「我不該在訪問時罵人，對嗎？那我可以說，現在少了很多可怕的哨聲，看比賽多讓人滿意。」格林指出，先前球員在比賽中「買犯」，就像在比賽中作弊，讓人不想再看球，新規定的實施非常好，自己就很享受觀賽過程，「如果我沒提到這點就失職了，我認為這真的太棒了。」

身為聯盟著名的防守悍將，格林認為新規定的實施，球員可以完全感受到其中不同，「因為不會再有人為了站上罰球去做些垃圾舉動。」他指出，之前比賽的內容會變成球員不斷製造犯規，但球迷不會喜歡這樣的內容，就連自己是球員，也不會想節奏一再被打斷，新球季的比賽內容就顯得更「純粹」。

兩度獲得MVP的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）也同意格林觀點，新規定讓比賽關看起來更順暢，他說：「我一直在觀察聯盟，我必須說，之前10次吹判有9次沒有很好的原因。現在對有些球員或許還有些灰色地帶，但這對比賽是好事，我也知道球迷很喜歡。」

柯瑞提到，新規定對防守球員自然是好消息，對自己來說就是更專注在將球都進框，「這是我所有生涯都在做的事情，所以我不覺得這是巨大的調整，但我很喜歡。」

格林 勇士 柯瑞

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