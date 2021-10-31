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NBA／超狂暴龍超級新秀 只運球3下就過全場灌籃

聯合新聞網 / 綜合報導
暴龍隊新秀巴恩斯（Scottie Barnes）（右）不僅擁有良好的體格，還有過人的身體素質。 美聯社
暴龍隊新秀巴恩斯（Scottie Barnes）（右）不僅擁有良好的體格，還有過人的身體素質。 美聯社

暴龍隊新秀巴恩斯（Scottie Barnes）在作客溜馬的系列賽中不僅繳出21分、12籃板的表現，昨更上演「全場運球3下就爆扣」，只見巴恩斯在抓下防守籃板後，如入無人之境，僅運球3下就橫跨全場，收球起跳來一記大爆扣，展現問鼎新人王的實力。

年僅20歲的巴恩斯今年以第一指名之姿加盟暴龍，他在高中時就已受到關注，《ESPN》將他評選為2020級高中生第四優秀的球員，更是最佳大前鋒。巴恩斯的體格簡直是為了籃球而生，身高約206公分的他，擁有約220公分的臂展，站立時手臂上舉可達約274公分，距離籃框只剩下30公分。

除了體型外，巴恩斯的體能條件也無懈可擊，他的助跑起跳高度將近1公尺，立定起跳高度則為91公分，在體能測試所有球員中排名第三，左右橫移折返速度2.99秒則名列第二，優異的身體素質也難怪他年紀輕輕就能在聚集全球籃球天才的NBA殿堂受到矚目。

外界原先認為，巴恩斯需要一些時間適應NBA賽事，不過他從開季至今已用攻守極佳的表現成功「刷出存在感」，他場均貢獻17分、8.2籃板，兩項數據都是全隊第二高，也讓更多人看好他挑戰新人王寶座。

巴恩斯也是繼1995-96賽季的史陶德邁爾（Damon Stoudemire）後，第二位在第六場出賽就攻下第100分的暴龍新秀。

陶德

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