NBA／超狂暴龍超級新秀 只運球3下就過全場灌籃

暴龍隊新秀巴恩斯(Scottie Barnes)在作客溜馬的系列賽中不僅繳出21分、12籃板的表現,昨更上演「全場運球3下就爆扣」,只見巴恩斯在抓下防守籃板後,如入無人之境,僅運球3下就橫跨全場,收球起跳來一記大爆扣,展現問鼎新人王的實力。

年僅20歲的巴恩斯今年以第一指名之姿加盟暴龍,他在高中時就已受到關注,《ESPN》將他評選為2020級高中生第四優秀的球員,更是最佳大前鋒。巴恩斯的體格簡直是為了籃球而生,身高約206公分的他,擁有約220公分的臂展,站立時手臂上舉可達約274公分,距離籃框只剩下30公分。

除了體型外,巴恩斯的體能條件也無懈可擊,他的助跑起跳高度將近1公尺,立定起跳高度則為91公分,在體能測試所有球員中排名第三,左右橫移折返速度2.99秒則名列第二,優異的身體素質也難怪他年紀輕輕就能在聚集全球籃球天才的NBA殿堂受到矚目。

外界原先認為,巴恩斯需要一些時間適應NBA賽事,不過他從開季至今已用攻守極佳的表現成功「刷出存在感」,他場均貢獻17分、8.2籃板,兩項數據都是全隊第二高,也讓更多人看好他挑戰新人王寶座。

巴恩斯也是繼1995-96賽季的史陶德邁爾(Damon Stoudemire)後,第二位在第六場出賽就攻下第100分的暴龍新秀。

Took Scottie Barnes three dribbles for the full-court slam 🤯 @brhoops pic.twitter.com/g0dbH552HW