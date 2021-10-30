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NBA／勇士教頭大讚犯規吹判新制：讓比賽變得單純

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士教頭柯爾(Steve Kerr)對於新上路的犯規吹判制度倒是非常支持，認為這讓比賽變得更為單純。 美聯社
勇士教頭柯爾(Steve Kerr)對於新上路的犯規吹判制度倒是非常支持，認為這讓比賽變得更為單純。 美聯社

NBA在本季制定新的「買犯」規定，讓過往靠罰球大量取紛的球星紛紛踢到鐵板，不過勇士教頭柯爾(Steve Kerr)對於新上路的制度倒是非常支持，認為這讓比賽變得更為單純。

聯盟在季前為了導正「買犯」歪風設下新規定，球員不自然的投球動作不會被吹判犯規，被視為主要箭靶的哈登（James Harden）就身受其害，今天之前打了五場只獲得15次罰球機會，平均一場僅有3罰創下新低。不過他也很快做出調整，今日對戰溜馬就掙得了19次罰球機會，還超過前五戰總和。

在許多球星因為新規定一片哀號，包含哈登與老鷹隊楊恩(Trae Young)都認為聯盟矯枉過正，該吹的犯規都被忽略了，楊恩更舉出像是拓荒者里拉德（Damian Lillard）與太陽的布克(Devin Booker)都受到影響，出現開季平均得分不到20分的怪象。

不過勇士教頭柯爾卻抱持不同意見，大讚裁判們幹得好，他表示：「我感覺比賽變得更加真實且單純，過往那些球員都在想著如何靠犯規得分，但現在沒辦法了。」

「像是柯瑞(Stephen Curry)之前有意製造犯規，不過受限於最新規定，只能改變打法把球傳出去找其他機會」，柯爾說。

這項制度目前外界評價有利有弊，不過確實讓防守方不再動輒得咎，並在近年強勢的進攻方取得一些平衡。

裁判

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