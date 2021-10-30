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NBA／球迷抗議高喊讓厄文上場 蔡崇信再次說明禁賽原因

聯合新聞網 / 綜合報導
球迷高喊讓厄文回歸，籃網老闆蔡崇信再次說明禁賽原因。 路透社
球迷高喊讓厄文回歸，籃網老闆蔡崇信再次說明禁賽原因。 路透社

厄文Kyrie Irving）因不打疫苗遭球團禁賽，籃網三巨頭缺一下開季表現遠不如預期，讓許多球迷心急如焚，甚至集體在主場外抗議，要求讓厄文回來打球。不過球團老闆蔡崇信受訪時再次強調，為了整個球隊好，必須做出這樣的決定。

蔡崇信向ESPN記者解釋為何要對厄文禁賽：「我尊重厄文不打疫苗的選擇，但我不希望其他球員處於高風險的環境下，所以為了整個團隊，我們必須做出決定，這不是針對他個人，同時也是團隊討論下的共識。此外如果不能打主場，只讓他打客場的話，在練球時的調度也會變得相對複雜。」

至於厄文何時打疫苗，蔡崇信也坦言不知道，甚至在上次向厄文做出禁賽的說明後，彼此就沒有再聯繫了。

然而戰火持續延燒，部分球迷不滿籃網讓厄文連客場都不能出賽，紛紛聚集在籃網主場，高掛布條「讓厄文打球」等字眼以示抗議。對此，蔡崇信表示: 「這些抗議者，多半帶有政治立場，不該將這種問題與政治混為一談。」

厄文 Kyrie Irving 蔡崇信 籃網

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