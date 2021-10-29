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NBA／湖人寫隊史難堪紀錄 前公牛教頭建議衛少打替補

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人昨大逆轉敗給雷霆寫下難堪紀錄，前NBA教頭柏伊蘭認為衛斯特布魯克應該要打替補。（路透）
湖人昨大逆轉敗給雷霆寫下難堪紀錄，前NBA教頭柏伊蘭認為衛斯特布魯克應該要打替補。（路透）

休賽季期間大肆補強的湖人，原先被外界看好奪冠，不過他們先是在熱身賽苦吞6連敗，開季後表現也不如預期，特別是昨天敗給雷霆，創下湖人隊史最難堪的紀錄，前NBA總教練柏伊蘭（Jim Boylen）也也大膽建議湖人應該把「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）踢出先發名單。

湖人開季為止戰績2勝3敗，其中一敗在昨天，他們輸給原本一勝難求的雷霆，正值重建階段的雷霆應該作夢也想不到首勝竟是來自星光熠熠的湖人。

湖人在過去25個球季中，在曾大幅領先對手25分以上的情況下（230場）從來沒輸過，而昨天湖人一度將分差拉至26分，最後卻全部「敗光光」大逆轉輸球，創下隊史近25年來頭一遭的羞恥紀錄。

曾任公牛隊總教練的柏伊蘭對此大膽建議，可以試著讓衛斯特布魯克打替補，他說：「應該要讓衛斯特布魯克去和對方的替補球員對決，這會讓湖人的其他球員變得更好，衛少其實非常願意傳球，他一直想讓球隊變得更好，但他的決策能力需要進一步提升。」

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