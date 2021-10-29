開季大爆發 5大讓人驚奇球員

新賽季打開一週以來，東西區最具話題的湖人、籃網都只有兩勝三敗，顯然默契不足的組團各自仍需要磨合，加上今年吹判尺度的改變讓球員罰球次數驟降，許多明星球員尚未適應如此哨音，像哈登(James Harden)就深受其擾，坦言自己找不回動輒30、40分的火熱狀態。

相反地，也有許多球員在休賽期針對弱點去勤奮訓練，以換回一開季的爆亮表現，不僅個人數據搶眼，球隊戰績也開出長紅。雖說談最佳進步獎言之過早，但若要列出開季一週來的驚奇小隊，以下幾名球員是有機會來角逐獎項或者成為新的媒體、球迷關注焦點。

以開季一週表現我會點名莫蘭特(Ja Morant)、赫洛(Tyler Herro)、雷迪許(Cam Reddish)、布里吉斯(Miles Bridges)，以及被湖人放棄的庫茲瑪(Kyle Kuzma)。其中，赫洛、雷迪許、布里吉斯，都在開季三、四場球之中打出二當家氣勢，並幫助母隊熱火、老鷹、黃蜂迎來勝率高達七成五以上的開幕序曲。

赫洛持球更主動 串聯團隊攻防

赫洛(左)出賽4場，場均21.0分、7.3籃板、4.0助攻。 美聯社

熱火雖然在控球位置上有經驗豐富的35歲老將羅瑞(Kyle Lowry)坐鎮，但是他開季表現低迷，投籃完全找不到準心只剩下組織功能。季外多次釋出訓練影片展現精壯身材的赫洛，目前打了4場平均21分7.3籃板4助攻，是熱火陣中除了巴特勒之外的第二號發動機，可望減輕士官長所面臨的防守壓力。

赫洛一改過去等球射手的無球打法，雖犧牲了三分球技能包，但可見到赫洛有著更多的主動持球，經由隊友高位掩護後的帶一步跳投，行進間或者突破分球，甚至在防守端的企圖心都氣勢都明顯與過去不同，新賽季值得期待。

雷迪許擺脫低迷 展現優質的射手天賦

雷迪許(左)：出賽4場，場均15.3分、3.5籃板、1.3抄截，三分球命中率5成。 美聯社

過去曾是全美前三高中生的雷迪許，和巴瑞特(RJ Barrett)、威廉森(Zion Williamson)共組杜克三王之後，有一直被邊緣化的現象，導致選秀身價滑落，過去被譽為有優秀射手潛質的天賦也一直無法兌現。過去在老鷹偶有佳作，卻始終不甚穩定。

今年雷迪許看起來更加有自信，出手果決，接應後出手，或者自己盤帶後的跳投，讓人看見好像有那麼點不一樣。 以數據面來說，全隊第二高的場均15.3分，三分球命中率50%，打得比陣中剛續下大約的赫爾特(Kevin Huerter)表現還要好。

老鷹陣中有多名射手，雷迪許必須更帶有侵略性與信心地去展現自我，他的身材條件應該是球隊¬二、三號位中最好的，若能將他的投籃手感與他6尺8吋的身高結合，或許很快就被冠上優質射手之稱號。

布里吉斯內外兼修 躍居黃蜂得分王

布里吉斯：出賽5場，場均26.2分、8.0籃板、1.8抄截、投籃命中率52.7%、罰球命中率90.9%。 美聯社

黃蜂今年展現煥然一新的面貌，除了關注主鮑爾(Lamelo Ball)帶來的旋風之外，千萬不能遺漏過去名氣、關注度稍低，但是攻防兩端有著不錯成績的硬漢布里吉斯。

上季曾在比賽中曾以一記逆天的戰斧式扣籃打響他的關注度，但他可不是空有體能的野獸。開幕至今他的投籃手感極佳，場均得分爆量的翻倍演出，26.2分8籃板，1.8抄截1.8助攻1.8失誤，整體投籃命中率高達五成以上，三分球命中率39.5%。

靠著布里吉斯的強勢，幫助黃蜂以八成勝率暫居東區第二。他與與上季相比的大幅成長曲線，若黃蜂能在東區維持亮眼戰績，布里吉斯相當有機會來角逐年度進步獎的。他與鮑爾之間的搭配未來也會是黃蜂觀戰比賽重點，這兩位原生黃蜂培養出來的年輕好手，已被視為洗刷過去球團選秀眼光不佳的代表作。新世代的黃蜂核心已有了雛型，能前進到哪裡就看箭頭布里吉斯本季破繭而出的成績有多耀眼了。

莫蘭特火力大爆發 可望挑戰首度全明星

莫蘭特(左)：出賽4場，場均30.5分、5.0籃板、8.5助攻、1.3抄截、投籃命中率55.6%，三分球命中率45.8%。 美聯社

而灰熊的球隊一哥，年僅22歲的三年級生莫蘭特(Ja Morant)則展現出角逐全明星頭銜的驚人身手，目前場均30.5分8.5助攻，還是聯盟得分王。

莫蘭特面對湖人技驚四座的40分10助攻，凸顯他率領球隊衝擊季後賽的決心。他有著強大的體能與速度，卻擁有違和的柔軟拋投絕技，且三分球訓練質量看得出成效，場均命中2.8記，命中率達45.8%，成長許多。

各項數據提升的情況下，伴隨的是失誤的增加，如何拿捏得分、創造隊友機會與失誤一線間的差距，絕對是他接下來想跳空躍居全明星等級的關鍵課題。

忘卻洛城種種回憶 庫茲瑪找到全新定位

庫茲瑪：出賽4場，場均13.8分、11.8籃板、2.3助攻。 美聯社

同場佳映第六人庫茲瑪開季一週來的精采表現，過去幾年來不斷出現被湖人放棄的球員終將在新球隊找到一片天的例子。如今庫茲瑪就像複製這樣的情節一般在原本預料進入換血重建的巫師中扮演要角。

庫茲瑪過去在場上就曾被批評防守不夠賣力、一心只想得分，投外線。 他前四場卻令人驚豔的是他在防守端的積極與保護籃板的決心。

儘管他的投籃準心呈現下滑，但兩場雙十演出，場均13.8分11.8籃板，還是球隊籃板王。 新賽季庫茲瑪與過去曾是年度第六人，轉到湖人卻嚴重水土不服的哈瑞爾(Montrezl Harrell)都可望在年輕的巫師前場扮演重要角色。

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