騎士顛覆小球潮流 3塔陣容逆風而行

NBA早就進入「小球世代」，全世界籃球同樣走在「小個陣容」趨勢，一長人搭配四後場鋒衛球員成為主流，大前鋒位置體型、身高迷你化，重視速度、強調反擊、包夾壓迫、三分外線、切傳跑動是現代籃球主要潮流。

以上季打進總冠軍賽太陽為例，大前鋒是198公分克勞德，克勞德能扛比他高10公分對位長人，速度、外線和奇襲能是克勞德在身高之外能形成錯位優勢，成就太陽團隊戰力主因。克勞德一年前在熱火也是主打同樣角色，在小個陣容中毫不起眼，但他卻是熱火、太陽打進總冠軍賽最重要X因子。

上季總冠軍公鹿先發大前鋒是196公分36歲老將塔克，塔克主要任務就是防守，尤其針對性防守。上季季後賽公鹿和籃網血戰七場，塔克主防杜蘭特有功。今年塔克轉戰熱火，他成為熱火先發大前鋒，因為塔克的存在，熱火鋒線和防守強度重新回到一年前打下東冠水平。

熱火終於理解一年前自由球員失去克勞德的傷害，塔克沒有克勞德三分球那麼準，得分方式也不如克勞德，但塔克防守帶動性和針對性都更加出色。

克勞德(中)去年幫助熱火、今年幫助太陽打進總冠軍戰，也讓熱火了解到這類型短小精幹防守悍將的重要性，因此本季找了塔克(右)來助陣，似乎立刻就讓球隊煥然一新。 歐新社資料照片

NBA今年卻有一支不主打小個陣容，甚至不以三分球和速度反擊為主球隊，克里夫蘭騎士甚至逆風而行，先發擺上「三塔」莫布里、艾倫、馬卡南三名210公分以上長人，鋒線第一替補是昔日籃板好手勒夫，從來不被看好的騎士最近居然打出一波三連勝，連續擊敗老鷹、金塊、快艇三支季後賽球隊。

騎士開季2連敗後3連勝 兩個轉折有趣又耐人尋味

一、主控換人 魯比歐回替補

31歲世界級控球後衛魯比歐先發2場1勝1敗，21歲控球加蘭德先發2勝1敗，魯比歐替補似乎更符合騎士陣容需求，在保持侵略性和攻擊力同時還能穩定比賽節奏，年輕後衛加蘭德、塞克斯頓衝擊力十足，魯比歐更老練沈穩，擔任騎士決勝期最重要關鍵離合器。

魯比歐實力、組織經驗和比賽創造力當然要打先發，但加蘭德先發，魯比歐替補，對騎士團隊、調度和陣容配合更加完美，22歲控球塞克斯頓放手讓他單飛，全力進攻籃框。

騎士雙能衛塞克斯頓(右)衝勁十足，他已經習慣跟加蘭德搭配，在開賽就給對手下馬威，實在不需要讓魯比歐來控球。 美聯社

二、控制比賽節奏 修正防守策略

騎士開幕戰輸灰熊，被灰熊砍進132分，次役負黃蜂，黃蜂也轟進123分，場均失分127.5分，防守慘不忍睹。神奇的是騎士接下來竟然只讓老鷹攻下95分，金塊得87分，快艇只得79分，連續三場球把對手得分壓制在96分以下，場均失分僅87分。老鷹和快艇上季都打進分區決賽，是季後賽精英球隊，但更驚奇的事實是：騎士證明他們雖然主力陣容很高大、速度還OK，但他們真的願意防守也能防守，更能跑起來。

中鋒艾倫在禁區攻防兩端都有足夠影響力可以改變比賽幫助球隊。20歲菜鳥中鋒莫布里防守端直覺和傳球，經常有神來一筆，每場煽出2記火鍋，防守端移位和判讀非常精準，一點都不像第一年打NBA菜鳥。

大前鋒馬卡南喜歡外線跳投和面框，球路、打法和專長跟兩名內線中鋒艾倫、莫布里完全不同，打法和空間沒有太多衝突。

菜鳥莫布里(左)和芬蘭長人馬卡南(右)兩人一起擔任先發前鋒，竟然沒有造成格格不入的問題，這也讓莫布里有拚新人王的本錢。 美聯社

騎士先發陣容擺上三名身高逾210公分長人，速度肯定有問題，空間也會很擁擠，他們也幾乎沒有無限換防能力，一旦逢擋就換，肯定被對手錯位究透打爆。騎士只能靠堅持釘人和搭配式區域防守，減少錯位、鞏固禁區，更重要的有效護框和把節奏打慢。騎士開季5戰打完防守效率排名第九，最近三戰防守效率第一，場均失分僅87分，簡直就像「奇蹟」。

魯比歐改打替補控球，他是騎士進攻、節奏、決勝關鍵最穩定操控者，更為致命高效。騎士三塔+勒夫高大鋒線陣容和對位，不但沒有形成球隊防守漏洞、錯位和速度麻煩，四名鋒線主力反而更能用身高、防守壓制對手，在降低對手命中率同時還能掙到更多快攻、反擊機會。

魯比歐在東京奧運證明他真得很能打，只是灰狼特別不會用他，騎士本季即時改變他的使用方式，再次證明他打關鍵球的經驗與抗壓性。 美聯社

騎士防守和團隊還沒有圓熟，但莫布里防守端直覺和封蓋就像與生俱來本能，艾倫二波進攻和空接極具威脅性，馬卡南擅長拉開空間和不經意成功偷襲，前球星勒夫改打替補如魚得水，騎士3連勝季後賽精英球隊說意外也不意外。

今年騎士大個子陣容會是很有趣焦點，騎士顛覆小球逆風而行，三分球不再是騎士主要得分武器，他們究竟能走多遠？好戲就要上場。