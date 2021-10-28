NBA／籃網開季不如預期 孤軍奮戰的KD坦言想念厄文

擁有「超級三巨頭」的籃網，在本季被看好是奪冠大熱門，不過厄文（Kyrie Irving）拒絕打疫苗，遭到停賽，「大鬍子」哈登（James Harden）也因傷表現低迷。如今只剩杜蘭特(Kevin Durant)苦撐全場，今日不敵熱火後，杜蘭特說出了外界想聽的話：「我想念厄文」。

籃網開幕戰就以23分慘輸給公鹿，今日又不敵熱火，開季5戰就吞下了3敗，遠不如外界期待。尤其哈登持續迷航，平均得分16.6和命中率35.9%都是除了菜鳥年外的生涯最低，讓籃網少了另一利刃。除了不適應聯盟吹判犯規的新制，罰球數大幅減少外，他也坦言自己還在從上季的腿傷中復原，狀態未達100%。

「我努力想回到過去動輒30、40分的水準，但我現在做不到，這一切都是復健的過程」，哈登說。

至於獨挑大樑的杜蘭特，即便繳出亮眼的表現，還是無力挽回球隊整體低迷的表現，被問到該如何改變現況，杜蘭特說出媒體最想要的答案：「我確實想念厄文，他是團隊的一份子，我們都希望能為球隊創造出最大的效益，並繳出亮眼的表現」，同時再次表達期待厄文能盡速歸隊。