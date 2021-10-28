公牛蜜月期能否延續？ 卡盧索將是重要關鍵

公牛開季拿下四連勝，戰績在全聯盟與勇士並轡領先，而上一次公牛有此紀錄是喬丹（Michael Jordan）還在陣的25年前。相隔多年之後再度打出連勝戰績，靠的是拉文（Zach LaVine）一夫當關的得分火力，再加上兩大新兵德羅展（DeMar DeRozan）及鮑爾（Lonzo Ball）的助拳。但這樣的蜜月期想要延續下去，替補卡魯索（Alex Caruso）為球隊補上的強度和深度也會是重要的關鍵因素。

拉文出道八年以來，這是第一次他能夠與隊友一同打下四連勝。過去包括在灰狼時期，拉文雖然有過不少次三連勝，但就是沒辦法再往上一步。而拉文到公牛的第一季，球隊雖然曾有過七連勝，不過那時拉文因傷長期缺陣，根本沒有機會上場參與。

公牛後衛拉文(8號)進NBA第8個球季，灌籃大賽冠軍都拿過了兩次，竟然才剛嚐到參與4連勝的滋味。 美聯社

拉文帶領的公牛之所以能夠有所突破，是因為今年芝加哥納入了三大好手。小前鋒德羅展是目前隊上的第二號得分手（場均22.5分），面對老東家暴龍更是使盡全力，在對手追近時不斷命中關鍵進球，才讓公牛順利拿下四連勝。至於鮑爾則是目前隊上的三分王，出手次數（30次）及命中數（13球）都暫時領先一哥拉文。而在進攻之外，卡盧索則是防守要角，個人13次抄截更暫居全聯盟第一。

德羅展和鮑爾對於公牛的影響力顯而易見，卡盧索的角色及效能也不容小覷。做為板凳上的頭號替補，卡盧索提供了兩個重要的補充，可望為球隊接下來的戰績發揮關鍵的加乘作用：

一、補充防守強度，提升比賽的精采度

卡盧索的到來，為公牛注入的就是久違的強大防守能量。開季以來，不時可以看到卡盧索在場上對人及對球進行窒息式的跟防壓迫，而總教練唐諾文（Billy Donovan）在外圍下達的強力盯人指令，領銜的執行者就是過去以賣命防守著稱的卡盧索。先前三戰在他的對位之下，公牛對手的三分外線命中率只有兩成五。

除此之外，卡盧索屢屢演出重要的抄截，不只讓他對於比賽勝負的影響力大增，也帶動球友的防守氣勢和效能。目前公牛全隊的抄截次數排名全聯盟第一，不斷輪轉的防守網不只限縮了對手的得分空檔，也從而創造出了許多轉換快攻的機會。

拉文(左)來到公牛隊後，在防守上是非常強悍，而且拚命抄球，4場比賽就有13次抄截紀錄，還送出了3個火鍋。 美聯社

公牛禁區的防守中樞是中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），目前他的防守效率值（91）在隊上排名第一，而排名第二的正是卡盧索（93）。內線有佛西維奇，外圍有卡盧索的搭配之下，公牛目前在聯盟防守效率排名第六，從過去的中段班水準往上提升了一個檔次。

卡盧索提升防守強度所帶來的影響，不只帶動了場上的球員，也讓觀戰的球迷更為投入，從而提升了公牛比賽的精采度。卡盧索能有這樣的魅力，除了他的球風特質之外，也因為他個人的故事背景。

卡盧索2017年和鮑爾一起在湖人出道，然而鮑爾是當年的選秀榜眼，出身籃球名門UCLA，一入隊就是耀眼明星；反觀卡盧索則是前一年的落選新秀，在德州農工大學（Texas A&M）打滿四年畢業，年紀更是大了鮑爾三歲，後來靠著夏季聯盟的表現，才在湖人掙得一份雙向合約。

兩人生涯的走向完全不同，四年之後卻在公牛重新聚首。卡盧索雖然是替補，但本季他和先發的鮑爾經常被同時放在場上。若是到了最後的讀秒階段，雙方比分依舊接近的話，常常可以看到卡盧索被換上來與鮑爾搭配。

鮑爾(中)和卡魯索(右)過去曾同為湖人隊友，都是因湖人為追求超級球星而先後遭到放棄，兩人在公牛再次一起合作，球技都已更為成熟。 美聯社

就以公牛對暴龍的這一場比賽為例，鮑爾在最後五分鐘內發生兩次離譜的傳球失誤，差一點讓到手的勝利溜走。鮑爾是合格的主控，但在關鍵球的處理上還是缺乏火候。卡盧索雖然也不是失誤率極低的控衛，但他在場上就是能夠增加球隊的防守強度，幫助鎖定勝局。

相比鮑爾這位年僅24歲的天之驕子，卡盧索是個從落選的谷底爬起，一路苦鬥才冒出頭的27歲平凡球員，他的出身背景更貼近一般人，他的打拼過程也獲得了廣大球迷的認同。而兩人在場上合作及互補的每一刻，都為比賽創造出更好的結果。

二、補充陣容深度，活化制服組的戰力調度

一開始卡盧索被視為第二號的替補控球，重要程度看似並不起眼。畢竟公牛的新人主控懷特（Coby White）在鮑爾入隊之後被擠到了板凳，卡盧索上場順序只能排在更後面。但隨著懷特因傷無法上場，甚至傳出將成為下一波被出清的「前朝人馬」，卡盧索不只成了總教練最需要的調度活棋，也成了總經理能進一步補強的關鍵。

公牛制服組在2020年大幅改組，經過一系列的交易之後，派克森（John Paxon）等前朝主管選進的眾多新秀已經陸續被清出風城，而在六月就宣佈左肩膀要動手術的懷特，預估十一月中才能歸隊。因此，公牛在八月先後簽下了鮑爾和卡盧索。如果傳聞屬實，預計懷特在季中就會被當成交易籌碼去換取高大的鋒線球員。

卡魯索(左)在球場上的拚勁為他自己贏得舞台，也為球隊打出好成績，公牛甚至可能把新秀懷特給交易出去。 美聯社

以公牛目前的陣容來說，身材高度不足的劣勢十分明顯，陣中沒有真正夠力的籃板手，除了中鋒佛西維奇之外，都是靠德羅展、鮑爾和拉文在搶籃板。若是遇到身材高大且鋒線強勢的球隊，公牛的弱點就會被放大，要取勝的難度就會提高許多。

因此，卡盧索的存在，不只是補充了後場的深度，也讓總經理能安心地把懷特給交易出去。以懷特的賣相和市場價值，將有機會換來出色的籃板猛獸，讓公牛的陣容及戰力更為完整。

公牛這波開季四連勝，對手從活塞、鵜鶘到暴龍都算不上強隊。然而，他們接下來13場比賽的對手全是上季打進季後賽的勁旅。真正的考驗，現在才要開始。公牛的全新鐵三角固然是球隊可以依靠的攻堅利器，但卡盧索在攻守兩端及球場內外為球隊補充的強度及深度，也將會是決定公牛能否持續拉出長紅戰績的要素。