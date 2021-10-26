籃網只剩杜蘭特正常 厄文缺賽讓奈許方寸大亂

籃網華裔老闆蔡崇信和總管馬克斯短短四年就為布魯克林打造一支爭冠級別球隊，氣勢非凡。籃網上季組成「超級三巨頭」杜蘭特+厄文+哈登世紀球星組合，爭冠氣勢和帳面實力幾乎贏得所有媒體和專業人士好評。拉斯維加斯賭城盤口同樣把籃網擺在新球季爭冠第一熱門，奪冠機率壓過衛冕軍公鹿和眾星雲集老湖人。

上季三巨頭組成第一年，籃網季後賽第二輪對公鹿後衛厄文意外踩到公鹿前鋒安戴托昆波傷停，籃網慘遭公鹿逆轉系列賽失去爭冠機會。厄文傷病意外導致籃網三巨頭組成第一年失敗，但大多數專業人士和媒體仍對籃網未來1-2年奪冠充滿信心。

籃網三巨頭都是聯盟進攻排名前五球星，外線、突破、一對一單打和製造犯規能力無出其右，籃網三巨頭組成第一季(2020-21賽季)進攻效率和得分爆發力都排聯盟第一，憑著出色投籃、陣容深度和三巨頭優異個人得分能力，籃網進攻火力和爆發力創造極大優勢和各種錯位。

籃網在上季因為厄文(左)的受傷而在季後賽第二輪止步，本季季前三巨頭狀況良好，球隊奪冠呼聲最高。 歐新社資料照片

杜蘭特是當今聯盟第一人和得分終極殺器，哈登過去幾年一直是聯盟得分王最有力競爭者，厄文上季打出生涯最出色一季，場均26.9分、6助攻，投籃命中率5成，三分球命中率4成。

今年季外籃網在自由球員市場撿回艾德里奇、米爾賽普兩名老經驗明星大前鋒補強內線，簽下物超所值前馬刺射手米爾斯，被低估替補控制卡特加入籃網，擅打爛仗菜鳥後衛湯馬斯是籃網2021年新人選秀會第一輪第27順位撿來的大驚奇，夏季聯盟和季前熱身賽出色表現不斷讓人驚吼。

本季原本可以預期籃網超級三巨頭合體出擊，板凳滿滿天賦和陣容深度，全聯盟誰與爭鋒！誰也沒有料到厄文堅持不打疫苗，不符合紐約市政府防疫規範不能在籃網主場出賽，三巨頭再失其一，但大多數專業人士和NBA媒體還是相信籃網只要杜蘭特+哈登健康帶隊，依舊有足夠實力和團隊可以奪冠。

有不少球迷在籃網球場外聲援厄文，他們認為球員應該也有選擇不打疫苗的權利。 美聯社

知名NBA球評小范甘迪是其中代表，小范甘迪表示：「籃網仍是爭冠球隊中最出色的球隊，即使沒有厄文，他們仍是奪冠最熱門...」。

籃網上季主要輪換仍有六人在陣，需要加入磨合的只有3-4人，其中艾德里奇是老籃網，射手米爾斯、後衛卡特和前鋒米爾賽普都不是菜鳥，比賽經驗和解讀比賽能力都能信賴，角色功能出色又不佔球權，融入團隊不會太困難。

開季三場球打下來籃網1勝2敗，比賽內容不如人意，團隊磨合和用人、角色球員發揮都不盡理想。對黃蜂一戰下半場還被逆轉，籃網除了杜蘭特，其他球員和攻防表現簡直一無是處。

哈登賺不到買犯 用人輪換錯亂

在聯盟最新犯規尺度和規則下，籃網超級殺手哈登三戰只站上罰球線9次，每場只買到3次罰球，場均18.3分、8助攻、7.3籃板，失誤17次，每場近6次失誤，投籃命中率只有3成8。哈登買不到犯，打法和功力都大打折扣，只能靠3成9三分球命中率強支撐。

哈登在前三戰總共只靠罰球得到8分，卻出現17次失誤，很明顯在缺少厄文的情況之下，他打得是相當吃力。 美聯社

籃網上季最佳奇兵和爛仗王布朗幾乎跌出輪換，連替補都擺不上。米爾斯加入籃網不但降低主力射手哈里斯存在感，更讓不佔球權、防守對位一流、效率奇高布朗完全打不到球。

22歲NBA三年級長人克雷斯頓天賦滿滿，迫切需要上場時間和磨練成長，相同位置三名老將葛里芬、艾德里奇、米爾賽普還要跟克雷斯頓一起分享上場時間和場上空間，籃網教練奈許似乎全沒辦法掌握用人效率和輪換用人。

籃網前三戰都讓克雷斯頓(33號)擔任先發中鋒，但效果似乎不是很好。 美聯社

團隊進攻失靈 奈許調度問題很大

上季進攻效率聯盟第一籃網，開季三戰打下來進攻只剩下球星單打，得分、籃板、助攻都在後段班，得分艱澀、進攻失靈、單打太多，角色球員太多沒能融入體系，籃網只剩下杜蘭特一個人在支撐球隊。

或許厄文缺陣是導致籃網失神，團隊失序，攻防失靈最主要病因，但籃網教練奈許的用人輪換和決策問題可能更大，布朗失去角色，哈登失去進攻神力，放大籃網厄文不能上場打球罩門。

籃網不應該打得如此艱難艱澀，要進攻沒進攻，比防守沒防守，除了杜蘭特和哈登，其他角色球員都在努力尋找自己的位置和舒適定位。如果籃網還是只能主打球星單打和天賦，戰績和勝率都拉不上來，或許奈許會是今年際遇最慘教練。