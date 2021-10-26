2連敗後開胡虛驚一場 湖人太想贏卻溝通不良

對洛杉磯湖人隊來說，開季二連敗已引起各界恐慌，因為這在隊史前所未見，還是一支集結各路名將的奪冠勁旅。開季前，就公開喊話不奪冠就是失敗，那麼球迷怎麼可能接受失敗，更何況是被鳳凰城太陽隊打得一敗塗地？幸好，13日晚湖人121：118險勝曼菲斯灰熊隊，球迷希望就此連戰皆捷。

開季前補強，洛杉磯湖人隊是搶盡鋒頭，佔據大部分體育版面。但是，從熱身賽至開季並不順利，表定的對手如金州勇士隊、太陽隊都不弱，湖人打得很掙扎。我們只能說，這支隊伍運氣不好，沒開打就一堆狀況，霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）、納恩（Kendrick Nunn）、艾靈頓（Wayne Ellington），以及亞瑞查（Trevor Ariza）紛入傷兵名單。

湖人隊輸球各方承受壓力，各界對以詹姆斯(左)為首的嶄新陣容充滿期待，因此對於球隊開季連敗感到無法理解。 美聯社

不過，我們不該認定二連敗足以讓湖人退出逐冠行列，這還是西區最佳球隊之一，只是還沒參透贏球模式。我知道，上周五被太陽隊打得體無完膚，說是大屠殺也不為過，第四節差距一度達27分，這怎麼令人滿意？總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也不滿意，但不是子弟兵表現而是執法尺度，他對太陽隊在籃下的小動作裁判卻沒吹火大，還衝進場內吞技術犯規。

往好處想，湖人陣容是支經驗豐富的隊伍，此時斷言太早。要知道，不是什麼人都懂得跟詹姆斯（LeBron James）打球。曾在邁阿密熱火隊與詹皇共事的海斯倫（Udonis Haslem）說，當巨星隊友的挑戰，就是外界不給你磨合時間，沒有3年、4年這種事，必須馬上奪冠，不是每個球員都能承受壓力，更何況還身披擁17座冠軍的湖人隊球衣。

海斯倫舉例，當年波許（Chris Bosh）是一球在手的球星，為了球隊犧牲自己，從一場平均20分的大牌變詹姆斯、韋德（Dwyane Wade）助手。我們回顧歷史，2010年詹姆斯投奔邁阿密時，他一度對媒體說過，懷疑自己的決定對錯。原因是每逢客場都被噓，所有人將打敗熱火隊視為重大成就。

灰熊控衛莫蘭特(右)在這場比賽縱橫全場，不但狂取40分，並送出10次助攻，湖人要是沒有甜瓜(左)也爆發，恐怕就要吞下3連敗了。 美聯社

第一年尚未磨合，熱火隊一度繳出9勝8負，詹姆斯和韋德都懷疑身邊的搭檔，第二年季後賽和印第安那溜馬隊拼得難分難解，贏得一點都不輕鬆。狀況持續到韋德釋出球權，熱火隊方順利磨合摘下二連霸。所以，當下不必懷疑湖人新陣容能不能打，而是這些很會打的球星如何使用，唯一方式就是以賽代訓，學習彼此合作。

範例之一，就是戴維斯（Anthony David）和哈沃德（Dwight Howard）上周五的板凳風暴，透過鏡頭向全國播放。巧合的是，兩人都是八屆全明星、防守著稱，戴維斯三屆阻攻王、哈沃德兩屆阻攻王也都是狀元。他們不必有人教打球，都清楚自己能幹什麼，起衝突的原因就是溝通不良。哈沃德事後解釋：「我們對場上的想法有分歧，因為都不想輸。」戴維斯說這不是大問題，只是一次擋拆的結果不如預期。

名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）觀看了比賽，他透過推特（Twitter）表達憂慮：「以我與湖人隊長達42年的關係，這事（自己人在板凳席內訌）從沒發生，全隊有內部和籃球的問題。」佛蓋爾回應：「大家想看二連勝，事實是我們吞二連敗。就是這樣！不過球隊內部氣氛好、相處和諧，攻守端有很好的系統，我深信湖人隊會打出精彩的球季。」按他說法，湖人球員是充滿激情，而不是浮躁、散漫導致失敗，湖人迷這次希望魔術強森說錯，這支隊伍最好如總教練所述，其實什麼事都沒有。

戴維斯(左)和上周五在場邊和隊友哈沃德一度發生衝突，魔術強森透過推特表達憂慮，推測湖人內部正上演茶壺風暴。 美聯社

與灰熊隊之戰，挺身而出的是安東尼（Carmelo Anthony），這也是他的紀錄夜晚。此役板凳出發飆分，上場27分鐘35秒15投10中，包括三分線外8投6中，砍下28分、3個籃板、1次助攻，還外帶1次抄截、兩次的阻攻。上半場便拿下15分，超越馬龍（Moses Malone）的2萬7409分，以2萬7423分晉升NBA生涯總得分榜第九位。

24日晚間的比賽安東尼挺身而出，在外線頻頻長射擊潰對手防線，亦超越前輩馬龍晉升NBA總得分榜的第九位。 美聯社

美西時間24晚的比賽，除了安東尼活躍全場，湖人二當家戴維斯亦有22分、4次阻攻的貢獻，大當家詹姆斯則繳出19分。全隊賽後也將啟程，飛往德州的聖安東尼奧展開客場之旅。