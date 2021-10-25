排球／開刀23公分切除惡性腫瘤 張善源重返企排

去年10月15日，台電男排隊老將張善源動刀將背部的惡性腫瘤取出，這道23公分的傷口將伴隨他出戰企業17年排球聯賽，助隊挑戰8連霸。

33歲的「閃源」張善源，是台電資歷最深的選手之一，企排15年他發現救球後出現的腫塊沒有消除，最初以為是脂肪瘤，聯賽後經縝密檢查才發現背部和腰間有個扁平狀的6公分惡性腫瘤，他動了人生最大的手術，也因此錯過企排16年。

「負面情緒很多，會想不開，但也試著樂觀一點。」今天代表台電男排出席企排17年記者會的張善源坦言，動刀後陷入低潮，但妻子不斷鼓勵，自己也坐不住，動刀後休息一個月就開始跟著球隊訓練，儘管體能和動刀前有段差距，但運動也成復健方式，幫助背部緊繃的縫合處舒緩。

「差很多啊，一開始完全跟不上，也不太能做翻滾類的動作。」張善源坦言，最初本來還排斥復出，但轉念想，選手是自己的職業，「今年就當給自己一個挑戰，這本來就是我的行業，就快樂去打球。」

和張善源同期的江天祐，身分已轉換成教練多年，他表示張善源就像球隊的精神象徵，有穩定軍心的效用，加上球隊今年補進「最強雙胞胎」之一的劉鴻敏，進攻火力不成問題，會仰賴張善源的經驗和防守，以接發球幫助球隊。