NBA／厄文入選75大卻遭踢出？ 網友截圖：這就是證據
籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）近期頻頻因「拒打疫苗」一事佔據版面，今年恰好適逢NBA75周年，官方特地票選出「75大」，不過名單上不見厄文的蹤影，就有陰謀論指稱，厄文原先已經入選，但最後遭踢出，網友也放上截圖佐證。
包含布萊恩（Kobe Bryant）詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）在內等人都入選了，籃網隊招牌球星之一的厄文卻沒入選，對此陰謀論四起，中國網友和美國媒體《The Sportsrush》都認為，厄文其實有入選，但最終卻被踢出名單外。
有網友在網路上發佈截圖表示，NBA官網曾發佈一支名叫「NBA75：Kyrie Irving｜Brooklyn Nets」的影片，影片名稱格式也和杜蘭特（Kevin Durant）和哈登的一致，不過該影片目前已消失。
也有網友認為，這不能算是證據，因為籃網可能只是準備了3部影片，準備在3人入選時發佈，只是最終厄文沒有入選，所以才會將影片撤下。
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