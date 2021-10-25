快訊

登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

政府不敢告訴你CPTPP的真相？ 專家：恐讓外資吃人夠夠

NBA／厄文入選75大卻遭踢出？ 網友截圖：這就是證據

聯合新聞網 / 綜合報導
厄文不在NBA75大名單內，是被人為踢出的嗎？ 法新社
厄文不在NBA75大名單內，是被人為踢出的嗎？ 法新社

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）近期頻頻因「拒打疫苗」一事佔據版面，今年恰好適逢NBA75周年，官方特地票選出「75大」，不過名單上不見厄文的蹤影，就有陰謀論指稱，厄文原先已經入選，但最後遭踢出，網友也放上截圖佐證。

包含布萊恩（Kobe Bryant）詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）在內等人都入選了，籃網隊招牌球星之一的厄文卻沒入選，對此陰謀論四起，中國網友和美國媒體《The Sportsrush》都認為，厄文其實有入選，但最終卻被踢出名單外。

有網友在網路上發佈截圖表示，NBA官網曾發佈一支名叫「NBA75：Kyrie Irving｜Brooklyn Nets」的影片，影片名稱格式也和杜蘭特（Kevin Durant）和哈登的一致，不過該影片目前已消失。

有網友貼出截圖證明厄文「曾經」入選75大，該影片後來已遭刪除。 圖取自網路
有網友貼出截圖證明厄文「曾經」入選75大，該影片後來已遭刪除。 圖取自網路

也有網友認為，這不能算是證據，因為籃網可能只是準備了3部影片，準備在3人入選時發佈，只是最終厄文沒有入選，所以才會將影片撤下。

疫苗 美國

相關新聞

NBA／厄文入選75大卻遭踢出？ 網友截圖：這就是證據

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）近期頻頻因「拒打疫苗」一事佔據版面，今年恰好是逢NBA75周年，特地票選出「75大」，不過名單上不見厄文的蹤影，就有陰謀論指稱，厄文原先已經入選，但最後遭踢出，網友也放上截圖佐證。

NBA／勇士第15人安排曾掀討論 小裴頓證明價值獲柯瑞肯定

勇士今（25）日以119比107擊敗國王，加上先前擊敗湖人與快艇，完成三殺加州球隊成就。而柯瑞（Stephen Curry）此役三分手感並不佳，勇士是靠團隊贏球，他賽後也特別點名替補的小裴頓（Gary

NBA／莫蘭特關鍵罰球失手 安東尼板凳殺出湖人奪開胡勝

熱身賽1勝難求且正式開季又吞主場2連敗，湖人今（25）日終於在鄉親父老面前開胡，安東尼（Carmelo Anthony）板凳殺出，攻下28分，他與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也有

排球／開刀23公分切除惡性腫瘤 張善源重返企排

去年10月15日，台電男排隊老將張善源動刀將背部的惡性腫瘤取出，這道23公分的傷口將伴隨他出戰企業17年排球聯賽，助隊挑...

NBA／生涯5000助攻隊史首人柯瑞盼盡早建立團隊信心

柯瑞今天拿下27分，幫助美國職籃NBA金州勇士119比107擊敗沙加緬度國王，拿下開季3連勝。柯瑞也在這場比賽中，成為生...

NBA／紀錄夜率湖人收賽季首勝 安東尼自豪19年來熱情不減

休賽季接到詹姆斯（LeBron James）來電邀約，決定加入湖人聯手情如兄弟的好友，安東尼（Carmelo Anthony）今天（25號）對灰熊展現自己價值，不只貢獻全隊最高28分，更在關鍵時刻頂住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。