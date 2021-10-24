NBA／對球迷比槍擊手勢？朗多澄清：並沒有

重返湖人隊的控球後衛朗多（Rajon Rondo），開季第2場比賽就和球迷發生衝突，他在出戰太陽隊的比賽第三節，和坐在場邊的球迷互動飄滿濃濃火藥味，球迷出手拍掉朗多的手，但朗多也比出像是槍擊的動作，比賽結束討論度仍不少。

朗多比賽結束後拒絕接受記者訪問，不過今天湖人進行團隊影片會議後，他首度談論到昨天這起衝突，但他並沒說明球迷到底說了些什麼，但明確表示「那傢伙該離開球場」。

「他說了什麼真的沒那麼重要，他沒威脅我，我也沒威脅他，就是言語交流，讓他出場。」朗多說。

Full video of a fan getting ejected after slapping Rondo's fingers out of his face. pic.twitter.com/4BLs8t4oHS — Ballislife.com (@Ballislife) October 23, 2021

不過朗多當時示意要裁判介入時，他指著球迷的左手像是做出槍擊手勢，該名球迷還將朗多靠近自己臉的左手拍掉，之後湖人主場史坦波中心的保全就將球迷帶離該區域。

當記者今天詢問，朗多當時手勢是否是刻意做出槍擊動作，他明確回答「不是」。

湖人開季第2戰的負面新聞不僅如此，隊上兩大禁區好手戴維斯（Anthony Davis）和哈沃德（Dwight Howard）上半場就出現爭執畫面，不過「紫金軍團」認為兩人已經沒有問題，新加入的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）說：「都結束了，我們會繼續前進，為下一場比賽準備。」

湖人開季第3場比賽將於明天主場出戰灰熊隊。