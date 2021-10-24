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NBA／湖人開季連敗後開最長會議 衛少：免驚，球季很長

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
衛斯特布魯克。 法新社
衛斯特布魯克。 法新社

成為湖人隊新成員的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），迎接新球季的戰績卻是0勝2敗，不過這位拿過聯盟MVP的球星倒是老神在在，他強調面對逆境不用緊張，尤其球季才剛開始，「真的不必要，球季很長。」

湖人今天舉行影片會議，「衛少」在結束會議後提到，自己從不會在賽季中緊張，當然若有很順利的開季是好事，但愈挫折也不需擔心，「尤其對我個人來說，我喜歡確保隨著賽季進行，我會愈來愈好，我也會確認團隊和隊友也是如此，彼此間相處如洽。」

重新回歸湖人的朗多（Rajon Rondo）透露，這次的影片會議是所有成員聚集在一起最久的一次，這也十分合理，且過程不只有教練佛蓋爾（Frank Vogel）發言，大家都在交換想法，從教練團到球員都彼此交流，「不一定是爭論，而是討論，去了解另外一方，因為把話說開是讓我們在場上快速建立化學變化的最好方式。」

佛蓋爾也認為這次會議「非常健康」，大家有很多對話，有許多建設性的討論，「今天對我們是成長茁壯的大日子。」

衛斯特布魯克透露，隊友間有討論如何配合，速度要拉快一些，他也提出一些想法，大家都抱持開放討論態度。

湖人 衛斯特布魯克 Frank Vogel

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