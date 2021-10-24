NBA／西蒙斯暫時還不會被交易 紐時：12月中後市場才有選擇

今年鬧出許多風波的西蒙斯（Ben Simmons）日前雖已歸隊，但有關他的交易傳聞卻從不停歇，今天（24日）《紐約時報》資深記者史坦（Marc Stein）搶先爆料，76人近期還不打算把他交易出去，而是要等到12月中後，市場上才有更多交易人選，屆時76人才會進行大動作的交易。

西蒙斯近期姿態出現軟化跡象，昨天他已和教頭瑞佛斯（Doc Rivers）、球團高層包含安比德（Joel Embiid）在內的球員、會面，但他仍以心理因素與受傷為由拒絕參加訓練及出賽，打算利用拖延戰術繼續拉長自己復出時間。

《ESPN》權威記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則表示，76人與其他球隊都很清楚目前西蒙斯的態度，就是想要離開76人且不想上場打球，但76人仍想讓他繼續先發上陣，並維持他的交易價值，如果西蒙斯不就範，76人也可繼續罰款或扣薪。