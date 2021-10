NBA／「哈沃德、戴維斯不是最好的朋友」 朗多受訪語出驚人

湖人今夏進行大補強,找來多位大咖球星助陣,沒想到才開季第2場,「魔獸」哈沃德(Dwight Howard)和「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)就在暫停時爆發衝突,儘管兩人賽後都強調已過去了,陣中後衛朗多(Rajon Rondo)今天竟又語出驚人:「那兩個傢伙不是最好的朋友。」

昨天湖人主場迎戰太陽第二節剩下1分16秒時,湖人以44:53落後,在暫停期間,戴維斯和哈沃德不知是什麼原因突然爆發言語衝突,兩人甚至有推擠動作,場面一度混亂。

賽後這對「湖人雙塔」雖出面澄清「我們之間沒有問題」,但仍引發外界臆測。對此,湖人陣中老牌控衛朗多在今天訓練後先是語出驚人:「那兩個傢伙不是最好的朋友。」但也隨即補充,其實兩人平時相處都很融洽,並提到糟糕的事情發生了,球員必須克制好各自的脾氣。

朗多也提到,良性討論絕對是好事,並舉例如果在回看影片時,只有總教練佛蓋爾(Frank Vogel)一個人在說話,那並不是好現象,「我們所有人都應該相互討論,不是爭論,而是想出共識,開誠布公對話對我們才是有幫助的。」

而湖人新三巨頭之一的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)也表示,大家都想贏球,球隊需要時間磨合,他說:「全隊都已從昨天的沮喪中走出來了,大家也沒提到昨天的衝突,我們都已經向前看了。」

Things got chippy between Dwight Howard and Anthony Davis on the Lakers’ bench. pic.twitter.com/oZBhQ0MV7q