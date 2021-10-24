快訊

太扯！新北地震4級 新莊網友驚：工地高空搖臂被折彎了

規模6.5全台天搖地晃今年最強震！ 氣象局：隱沒帶地震

NBA／「哈沃德、戴維斯不是最好的朋友」 朗多受訪語出驚人

聯合新聞網 / 綜合報導
老將朗多（Rajon Rondo）受訪時提到，戴維斯和哈沃德不是最好的朋友，但相處得還不錯。 歐新社
老將朗多（Rajon Rondo）受訪時提到，戴維斯和哈沃德不是最好的朋友，但相處得還不錯。 歐新社

湖人今夏進行大補強，找來多位大咖球星助陣，沒想到才開季第2場，「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）和「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）就在暫停時爆發衝突，儘管兩人賽後都強調已過去了，陣中後衛朗多（Rajon Rondo）今天竟又語出驚人：「那兩個傢伙不是最好的朋友。」

昨天湖人主場迎戰太陽第二節剩下1分16秒時，湖人以44：53落後，在暫停期間，戴維斯和哈沃德不知是什麼原因突然爆發言語衝突，兩人甚至有推擠動作，場面一度混亂。

賽後這對「湖人雙塔」雖出面澄清「我們之間沒有問題」，但仍引發外界臆測。對此，湖人陣中老牌控衛朗多在今天訓練後先是語出驚人：「那兩個傢伙不是最好的朋友。」但也隨即補充，其實兩人平時相處都很融洽，並提到糟糕的事情發生了，球員必須克制好各自的脾氣。

朗多也提到，良性討論絕對是好事，並舉例如果在回看影片時，只有總教練佛蓋爾（Frank Vogel）一個人在說話，那並不是好現象，「我們所有人都應該相互討論，不是爭論，而是想出共識，開誠布公對話對我們才是有幫助的。」

而湖人新三巨頭之一的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也表示，大家都想贏球，球隊需要時間磨合，他說：「全隊都已從昨天的沮喪中走出來了，大家也沒提到昨天的衝突，我們都已經向前看了。」

NBA 湖人

延伸閱讀

NBA／回應衝突風波 湖人雙塔：我們之間沒有問題

NBA／湖人內鬨？ 戴維斯、哈沃德場邊爆發衝突

NBA／哈沃德無緣75大球星 專家列生涯成就抱屈

PLG／完善生涯規劃打動 戴維斯加盟新北國王

相關新聞

NBA／「哈沃德、戴維斯不是最好的朋友」 朗多受訪語出驚人

湖人今夏進行大補強，找來多位大咖球星助陣，沒想到才開季第2場，「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）和「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）就在暫停時爆發衝突，儘管兩人賽後都強調已過去了，陣中後衛朗多（Rajon Rondo）今天竟又語出驚人：「那兩個傢伙不是最好的朋友。」

NBA／西蒙斯回歸但仍無法上場 隊友暖心喊：我們等你回來

七六人隊球星西蒙斯（Ben Simmons）日前雖已歸隊，不過他聲稱由於「心理因素無法上場」，隊友哈里斯（Tobias Harris）也替他說話：「超人也是人，有時候我們會經歷一些事情。」認為球團、球迷都應該全力支持西蒙斯。

NBA／公牛喜迎開季3連勝 2016年以來首見

公牛主場再次迎戰活塞，拉文（Zach LaVine）雖然手感不像過去兩戰那般火燙，不過德羅展（DeMar DeRozan）穩定發揮繳出21分6籃板6助攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）貢獻15分19籃板3助攻3阻攻2抄截，公牛挾著6人得分雙位數的均衡火力，以97比82輕取對手，開季拿下3連勝。

NBA／唐西奇準大三元 小哈德威末節飆分力退暴龍

前一場作客亞特蘭大慘輸26分的獨行俠，今天持續客場之旅，面對陣容殘缺的暴龍，獨行俠把握機會，唐西奇（Luka Doncic）繳出準大三元表現、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）貢獻雙十，加上小哈德威（Tim Hardaway Jr.）第四節的外線發揮，獨行俠進一步拉開比分，最終以103比95取得開季首勝。

NBA／連2場1分飲恨 溜馬延長滅火助卡帥搶回歸首勝

開季連續2場都是1分飲恨，卡萊爾（Rick Carlisle）鳳還巢回歸印城與首勝一再失之交臂。溜馬今日（24號）歷經延長終告捷，以102比91費盡心力擊敗熱火。

NBA／魯比歐全能貢獻 騎士射下老鷹主場開胡

開季前兩戰都傳出兩位數助攻的魯比歐（Ricky Rubio），今天連續先發對上老鷹攻下23分8助攻6籃板，騎士先發5人得分均達雙位數，在主場以101比95取得開季首勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。