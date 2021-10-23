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NBA／喬治出「Logo Shot」挑戰 被柯瑞射爆打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞對快艇比賽末節連飆兩記大號三分，原來被喬治給的挑戰激發！ 美聯社
柯瑞對快艇比賽末節連飆兩記大號三分，原來被喬治給的挑戰激發！ 美聯社

柯瑞（Stephen Curry）昨日對快艇首節就火力全開，單節攻下25分，全場則是狂飆45分，末節更是連中兩記超大號三分，讓不少人看得目瞪口呆！而會讓柯瑞有如此瘋狂的表現，背後起因來自快艇隊喬治（Paul George）給的「Logo Shot」挑戰。

看到柯瑞比賽中持續火燙，喬治在第四節比賽中對他展開垃圾話攻勢，並被場邊克風收錄進去。當時喬治對柯瑞說：「讓我們讓比賽變有趣一點，來場對決吧！不如我進一球、你再回敬一球。」

柯瑞欣然接受挑戰回應「我不會失手的」，此時喬治再加碼說：「那我會挑戰Logo Shot」。

結果喬治很快就發現自己搞砸了，在比賽最後2分鐘快艇還領先2分之際，柯瑞在莫里斯(Marcus Morris Sr.)的防守下先飆進一顆「Logo Shot」，幫助勇士反超1分，接著讀秒階段再從45度角附近投進另一顆大號三分球，幫助勇士射下勝利。

柯瑞完美達成了喬治給的挑戰，給對方好好上了一課，那就是「千萬不要挑戰史上最強射手」。

喬治賽後在談到柯瑞的表現時說：「我認為你必須清楚柯瑞是怎麼樣的一名球員，他擁有完整的進攻技能包，還擅長無球跑動，來取得絕佳的出手機會，你很難抓到他。」

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