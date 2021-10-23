NBA／「心理因素無法上場」 西蒙斯出新招想躲過罰款

一波未平一波又起，76人隊西蒙斯（Ben Simmons）的鬧劇有最新進，他為了躲避罰款出新招！

西蒙斯先前已因拒絕出席訓練營遭到球團扣住薪水，看在錢的因素才歸隊，又因練球態度不佳，拒絕投入防守訓練，遭到76人禁賽1場與追加罰款，隊友安比德也重話批評「不是被請來當他的保母」。

根據《ESPN》報導，西蒙斯今會面七六人球團，包含總教練瑞佛斯(Doc Rivers)與安比德(Joel Embiid)均與會，他表示目前自己的心理狀況沒有辦法上場打球，需要一段時間調整，之後會透過專業醫療來評估自己的狀態。

顯然西蒙斯為了幫自己解套，表明是因為心理因素造成，想以此逃避一切究責，因為根據新版勞資協商，若球員是因心理疾病問題而違反球隊規定，球團不得因此扣薪。

據統計西蒙斯目前罰款已累積到200萬美元（約新台幣5570萬），市場價值也持續降低，不過76人總管莫雷(Daryl Morey)還是堅持除非有對等球員才會進行交易，也做好這剩餘4年約都在鬧劇中度過的準備。