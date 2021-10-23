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NBA／今日戰績表 湖人內鬨開季吞2連敗

聯合新聞網 / 整理
湖人整合還是不順，場下又發生內鬨，開季吞下2連敗。 路透社
湖人整合還是不順，場下又發生內鬨，開季吞下2連敗。 路透社

NBA今日戰績表

黃蜂 123:112 騎士

尼克 121:96 魔術

溜馬 134:135(OT) 巫師

暴龍 115:83 塞爾蒂克

籃網 114:109 76人

鵜鶘 112:128 公牛

雷霆 91:124 火箭

馬刺 96:102 金塊

太陽 115:105 湖人

爵士 110:101 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

06:00 老鷹 vs. 騎士

07:00 熱火 vs. 溜馬

07:30 獨行俠 vs. 暴龍

08:00 活塞 vs. 公牛

08:00 鵜鶘 vs. 灰狼

08:30 公鹿 vs. 馬刺

10:00 太陽 vs. 拓荒者

10:30 灰熊 vs. 快艇

NBA戰績排行

火箭

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