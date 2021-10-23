NBA／今日戰績表 湖人內鬨開季吞2連敗
NBA今日戰績表
黃蜂 123:112 騎士
尼克 121:96 魔術
溜馬 134:135(OT) 巫師
暴龍 115:83 塞爾蒂克
籃網 114:109 76人
鵜鶘 112:128 公牛
馬刺 96:102 金塊
太陽 115:105 湖人
爵士 110:101 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
06:00 老鷹 vs. 騎士
07:00 熱火 vs. 溜馬
07:30 獨行俠 vs. 暴龍
08:00 活塞 vs. 公牛
08:00 鵜鶘 vs. 灰狼
08:30 公鹿 vs. 馬刺
10:00 太陽 vs. 拓荒者
10:30 灰熊 vs. 快艇
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