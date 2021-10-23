NBA／今日戰績表 湖人內鬨開季吞2連敗

一波未平一波又起，76人隊西蒙斯（Ben Simmons）的鬧劇有最新進，他為了躲避罰款出新招！ 西蒙斯先前已因拒絕出席訓練營遭到球團扣住薪水，看在錢的因素才歸隊，又因練球態度不佳，拒絕投入防守

2021-10-23 15:55