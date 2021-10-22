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潮狂聯名！國泰人壽攜手NBA推出9款電子保單封面

聯合新聞網 / 綜合報導
由30隊NBA隊伍logo組成的NBA款，是目前最受歡迎電子保單封面樣式。 國泰人壽提供
由30隊NBA隊伍logo組成的NBA款，是目前最受歡迎電子保單封面樣式。 國泰人壽提供

國泰人壽2019年推出電子保單功能，率先實行新契約全面採用電子保單取代紙本保單，截至今年9月為止，3年來共節省了9,159萬張紙，節省的紙張高度相當於22座臺北101！14日更通過金管會保險局審核，成為第一家正式通過、上線的遠距投保壽險公司。

推廣電子保單多年，今年跟NBA一起玩點新花樣！

為鼓勵大眾增加使用電子保單的意願，近期與各大品牌聯名合作，繼去年與寶可夢聯名推出電子保單封面後，今年更攜手NBA，打造9款明星隊伍的電子保單封面，讓粉絲能自由選擇喜愛的球隊，包含有望衛冕冠軍的密爾瓦基公鹿、坐擁新三巨頭的洛杉磯湖人等知名隊伍，上線11天就超過6000件電子保單選用NBA封面！

精心設計的封面視覺，不是球迷都淪陷

國泰與NBA合作邁入第11年，從2011年合作舉辦首屆「國泰NBA Youth Madness」五對五籃球賽，2013年開始改為三對三籃球賽，2018年更名為「國泰NBA 3x」三對三籃球賽，延續至2020年，亦曾在賽事期間邀請過如籃球名人堂成員Robert Parish、字母哥Giannis Antetokounmpo、四度入選NBA全明星賽的全能球員Shawn Marion、NBA三分球王Ray Allen等NBA知名球星，讓大眾在臺灣也能感受到NBA的獨特魅力。

今年國泰人壽讓喜愛NBA的廣大球迷，在購買保單時也能支持喜愛的NBA的球隊，精選了東、西區各４支人氣球隊，並將隊伍的在地文化、知名地標、球星特色或經典標語融入封面視覺中，讓球迷在投保時不只獲得保障，也同時能擁抱心愛球隊的城市與文化！除了球隊特色款外，也同時推出由30隊NBA球隊logo組成的NBA款，一次就將30個隊伍一網打盡的設計是目前人氣最高的款式！

NBA獨家抽獎驚喜，大獎、小確幸通通都有

為邀請大眾更認識並使用NBA聯名款電子保單封面，國泰人壽在Facebook粉絲專頁上舉辦NBA商品抽獎活動，歡迎喜歡NBA的球迷們踴躍參與，此外，針對已投保並選用NBA電子保單封面的保戶們，國泰人壽也特別準備了獨家NBA週邊商品的抽獎，相關消息將於國泰人壽官網與Facebook粉絲專頁上公佈，敬請期待！

電子保單不只減碳愛地球，推陳出新的封面更是亮點

國泰人壽於2019年起開始推廣電子保單，陸續與國際品牌聯名推出獨家設計款，2020年的寶可夢聯名封面更創下13萬件的好成績！今年８月疫情期間於「CVX泰好保」保險平台上推出「個人化電子保單封面」，讓保戶可以自選封面照片並留下文字訊息，客製化的服務廣受好評，例如保戶郭先生便上傳媽媽清晨工作的照片並留下身體健康的祝福，將心意透過個人化的服務傳給心愛的家人。更多電子保單封面獲取管道請參閱下方說明。

國泰人壽電子保單封面

A.NBA聯名款_投保方式

1.過業務員投保

2.透過國泰人壽Ａpp、會員網站自行投保

B.個人化電子保單封面_投保方式

1.透過「CVX泰好保」平台遠距投保

C.基本款封面_投保方式

1.透過業務員投保

2.透過國泰人壽Ａpp、會員網站自行投保

球隊特色款封面融入隊伍的在地文化，像是新科冠軍密爾瓦基公鹿位於盛產起司的威斯康辛州，因此電子保單封面上有著球迷戴著起司帽的圖案。 國泰人壽提供
球隊特色款封面融入隊伍的在地文化，像是新科冠軍密爾瓦基公鹿位於盛產起司的威斯康辛州，因此電子保單封面上有著球迷戴著起司帽的圖案。 國泰人壽提供

布魯克林籃網電子保單封面。 國泰人壽提供
布魯克林籃網電子保單封面。 國泰人壽提供

圖說五：波士頓賽爾蒂克電子保單封面。 國泰人壽提供
圖說五：波士頓賽爾蒂克電子保單封面。 國泰人壽提供

圖說四：費城七六人電子保單封面。 國泰人壽提供
圖說四：費城七六人電子保單封面。 國泰人壽提供

圖說六：洛杉磯湖人電子保單封面。 國泰人壽提供
圖說六：洛杉磯湖人電子保單封面。 國泰人壽提供

圖說七：金州勇士電子保單封面。 國泰人壽提供
圖說七：金州勇士電子保單封面。 國泰人壽提供

圖說八：達拉斯獨行俠電子保單封面。 國泰人壽提供
圖說八：達拉斯獨行俠電子保單封面。 國泰人壽提供

圖說九：聖安東尼奧馬刺電子保單封面。 國泰人壽提供
圖說九：聖安東尼奧馬刺電子保單封面。 國泰人壽提供

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