NBA／選球員送球帽 夢幻籃球隊火熱開戰

隨著 NBA 例行賽開打，每年球迷期盼的台灣唯一官方授權「NBA Fantasy 夢幻籃球隊」遊戲（https://nba.udn.com/fantasy/）即日起也火熱登場，今年聯盟邁入 75 週年，NBA Taiwan 特地為活動換上鑽石版的紀念標誌，並祭出 NBA Store 特製版麻將組、NBA Store 線上購物金、NBA 球帽等大獎，球迷們參加活動可以天天選球員，週週把好禮帶回家。

「NBA Fantasy 夢幻籃球隊」採用遊戲點數選球員機制，玩家必須在有限點數內打造自己喜愛的陣容，而這些球員在現實生活中的數據將決定玩家的積分，考驗玩家對球員熟悉度和數據的認識。NBA Taiwan 依照球隊實際狀況，每日更新球員名單，並參考 NBA 2K 遊戲中的球員數值調整球員所需的遊戲點數，讓玩家享受更貼近真實賽況的遊戲體驗。

即日起，只要每天花 5 分鐘，連續玩 7 天，就有機會成為單週冠軍把 NBA 球帽帶回家，總積分前 10 名還加碼送 NBA Store 特製麻將組、NBA Store 線上購物金等超值好禮。快上 NBA Taiwan 官方網站（https://nba.udn.com），挑戰一邊分析數據、一邊挑選球員，全台最強鍵盤教練就是你！