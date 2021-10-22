快訊

美國若出兵守台灣 超級航母實力將成關鍵？

基隆陪病婦確診足跡曝光 曾赴這間甕仔雞店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞首節狂轟25分 詹皇、里拉德都讚嘆

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞第一節超狂的表現引起各家球星的關注。 路透社
柯瑞第一節超狂的表現引起各家球星的關注。 路透社

勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry），在開幕戰相隔5年再次演出大三元，但他卻不滿當日表現，甚至自嘲打得像垃圾一樣。不過第二戰對快艇就恢復手感，首節狂轟25分，驚人表現讓多位球星都在推特讚嘆！

柯瑞第一節就以100%命中率砍進25分，出手9次全部命中，包含5記三分球，追平個人首節最高得分，這是他生涯第35次單節至少20分，其中11次發生在第一節，一掃首戰僅21投5中的低迷手感。

事實上不只開賽狂砍分，柯瑞在關鍵時刻也展現球星價值挺身而出，在第四節最後4分鐘包辦全隊13分之中的10分，全場拿下45分10籃板，帶領勇士驚險擊敗快艇拿下開季2連勝。

柯瑞第一節超狂的表現也引起各家球星的關注，湖人詹姆斯（Lebron James）就大力稱讚表示，「太扯了啦兄弟! 」，拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)則笑說:「柯瑞今晚要拿75分。」

二戰

相關新聞

NBA／柯瑞狂飆45分10籃板 勇士主場險勝快艇

勇士主場開幕戰迎接快艇來訪，柯瑞（Stephen Curry）全場25投16中包括三分球13投8中，狂砍45分10籃板，其中除了首節獨拿25分外，他更在第四節最後4分鐘包辦全隊13分之中的10分，帶領

NBA／柯瑞首節9投全中 狂砍25分平個人紀錄

勇士今天迎接主場開幕戰，柯瑞（Stephen Curry）甫開賽就展現驚人火力，首節9投全中包括轟進5記三分球，狂飆25分。 柯瑞追平了自己在首節比賽的得分紀錄，至於他生涯單節最高得分紀錄是28

太陽潛力讓人期待 仍缺英雄球主宰力

你對上季打進總冠軍賽的鳳凰城太陽有多少期待？太陽或許還是西區最被低估，也可能還是最有團隊戰力爭冠球隊，除了超級帶隊領袖36歲「不老傳奇」保羅，太陽還有得分終極殺手布克，以及其他4-5名極為出色、穩定角

格林被譽為年輕版布萊恩 狀元康寧漢拚新人王勁敵

眾所矚目的新賽季終於展開，整體選秀潛力堪稱不亞於黃金03梯的本屆菜鳥們的職業生涯也隨之展開。本屆新秀之中，畢業於奧克拉荷馬州立大學，擁有外線能力，能組織善得分的高控球康寧漢(Cade Cunningh

NBA／獨行俠首戰慘輸老鷹26分 唐西奇：不用太過擔心

獨行俠賽季首戰前往亞特蘭大作客，然而在進攻狀態低迷的情況下，防守也擋不住老鷹的多點開花，最終慘敗26分之多。賽後，獨行俠總教練和球員都認為此戰表現不理想，但這只是82場比賽中的1場，無須太過擔憂。

NBA／質疑75大球星名單 湯普森自認應該入選

NBA官方今日公佈75大球星的第3波名單，在有球員得票數相同的情況下，總人數達到76人，其中現役球員11人入選。然而對於這份名單，沒有得到青睞的湯普森（Klay Thompson）卻是透過社群表達一些

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。