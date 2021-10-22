NBA／柯瑞首節狂轟25分 詹皇、里拉德都讚嘆

勇士頭號球星柯瑞（Stephen Curry），在開幕戰相隔5年再次演出大三元，但他卻不滿當日表現，甚至自嘲打得像垃圾一樣。不過第二戰對快艇就恢復手感，首節狂轟25分，驚人表現讓多位球星都在推特讚嘆！

柯瑞第一節就以100%命中率砍進25分，出手9次全部命中，包含5記三分球，追平個人首節最高得分，這是他生涯第35次單節至少20分，其中11次發生在第一節，一掃首戰僅21投5中的低迷手感。

事實上不只開賽狂砍分，柯瑞在關鍵時刻也展現球星價值挺身而出，在第四節最後4分鐘包辦全隊13分之中的10分，全場拿下45分10籃板，帶領勇士驚險擊敗快艇拿下開季2連勝。

柯瑞第一節超狂的表現也引起各家球星的關注，湖人詹姆斯（Lebron James）就大力稱讚表示，「太扯了啦兄弟! 」，拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)則笑說:「柯瑞今晚要拿75分。」