NBA／不愛抱團！ 小鮑爾想長留黃蜂：我比較傳統

上季新人王小鮑爾（LaMelo Ball），開幕戰對溜馬就攻下全隊最高31分，幫助黃蜂開紅門。成為球隊招牌的他賽後也堅決表示想長留下洛特，不會有抱團心態，間接諷刺詹皇(Lebron James)、杜蘭特(Kevin Durant)等明星球員。

據美媒《The Athletic》報導指出，上季拿下新人王、開季首戰繳出全能秀的小鮑爾表態想持續為黃蜂效力，他說：「當自己有能力時，應該持續待在球隊並幫助球隊建立文化，尤其身為高順位選秀，常身處戰績後段班球隊，應該是要盡自己最大全力使球隊變強。」這番話被外界解讀是暗諷詹姆斯、杜蘭特、喬治（Paul George）等聯盟巨星的抱團心態。

黃蜂隊近年來戰績不理想，上季闖進附加賽前已連4季無緣季後賽，年僅20歲的2020年選秀榜眼小鮑爾一加入就技驚四座，不只拿下新人王，新球季首戰就拿下31分、9籃板、7助攻、2抄截，三分球更是9投7中，幫助黃蜂拿下首勝，預期未來將扛起球隊招牌，小鮑爾也堅定表示，「雖然目前轉隊看似普遍，但我還是比較傾向傳統的心態，當到了這支球隊，就必須堅持於此。」