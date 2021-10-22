格林被譽為年輕版布萊恩 狀元康寧漢拚新人王勁敵

眾所矚目的新賽季終於展開，整體選秀潛力堪稱不亞於黃金03梯的本屆菜鳥們的職業生涯也隨之展開。本屆新秀之中，畢業於奧克拉荷馬州立大學，擁有外線能力，能組織善得分的高控球康寧漢(Cade Cunningham)，無疑是百廢待舉的活塞隊值得培養的建隊核心。 然而過去曾被名列當屆全美高中第一，狀元的強力競爭者格林(Jalen Green)卻沒有踏上向五星高中生既定的NCAA之路，他選擇了發展聯盟閃燃隊的培育計畫來為職業生涯作準備。

這兩位誰能率先無縫銜接上職業賽場，狀元與榜眼的新人王之爭，甚至是兩大訓練體系的成效驗收比較，究竟是NCAA大學one and done進入聯盟的習知才是正統，或者是發展聯盟致力推廣的培育計畫能成為高中生尋夢NBA的首選。本屆新秀進入聯盟後的適應期長短與表現是個很值得觀察的重點。

攻守技術全面開發 康寧漢卻得先保持健康

從熱身賽以來，一致被公認是本屆狀元的康寧漢，因為傷勢的關係在球團的保護之下還沒有正式亮相的機會。不過從他三場夏季聯賽的表現，場均上場近28分鐘裡面可拿下18.6分5.7籃板2.3助攻1.3封阻1.7抄截，卻有4次失誤。不曉得是活塞球團的刻意保護或是球隊體系定位的關係，康寧漢雖然帳面數據不錯，並且投籃命中率有43%，但多處於無球的被動攻擊，主動持球組織進攻是較為少見的。

若教練團要讓他發揮出在大學時期一球在手那樣的全方面，教練團必須認真思考戰術角色的重新定位，以康寧漢為進攻發動去帶動整支球隊，較有可能發展出像唐西奇那樣的團隊配合體系。康寧漢爆發力與身體素質普普，強項就是在於各項均衡的能力與6尺6吋的高空衛身材，習慣主導擋拆的他，具備不錯的傳球視野，同時也擁有自己終結進攻的外線威脅，沉著冷靜的場上打法與球賽洞悉力都是即戰力培養的一時之選。

隨著球季正式展開，連同熱身賽缺席，康寧漢適應的時間要比同梯新秀更短，首要課題應該就是盡快讓身體回復到醫療團隊同意出賽的狀態，再去想場上表現的事情，究竟背負著汽車城中興希望的責任，是壓力亦或者是阻力，相信球迷們都很期待康寧漢的演出。

狀元康寧漢雖然備受期待，但在開幕戰卻因右腳踝扭傷而高掛免戰牌，活塞要確定他完康復才會讓他上場。 美聯社

格林背負發展聯盟招牌 驚人天賦令人垂涎

至於和康寧漢完全不同類型的格林，則是本屆新秀當中，代表著發展聯盟培育計畫的招牌人物。受到疫情影響的泡泡賽制安排，格林在過去一年的發展聯盟賽事當中，出賽15場，斬獲17.9分4.1籃板2.8助攻，投籃命中率達46%，三分球命中率36.5%。

放眼NBA都屬於頂級族群的體能爆發力，格林出色的速度，超過40吋的垂直起跳高度，突破行進間的大跨步，強大的連續得分信心，讓他被譽為有年輕版布萊恩的一些影子。與布萊恩當年同樣都是高中畢業後沒有循正規的大學之路來挑戰NBA，格林身上就充滿了與康寧漢的沉穩完全相反的外放。

身處於缺乏未來球隊看板球星的火箭之中，格林也被球團視為相當重要的資產來培養。縱使球隊開幕戰18分敗給灰狼，格林僅拿下9分4助攻4籃板，但是他先發上陣32分鐘，且出手了全隊第二多的14次，足以看見火箭給予格林的自由度與對他的高度期盼。

火箭放棄了爽領4000萬年薪的沃爾，直接讓菜鳥格林(中)擔任先發後衛，抱定了以他為核心來重建的決心。 美聯社

格林先前在夏季聯賽當中，展現他不是空有體能的直男，他能運用爆發力與相當大的跨距殺到籃框下，也能利用腳步的試探，身體的對抗去清出空間與擺脫對手。整體來說他的手感沒有十分柔軟，但是全身協調性不錯，是有潛力在外來開發出穩定投籃射程的，正因為體能優勢加上身上所具備的多種進攻手段，也讓19歲充滿天賦的他更讓人期待未來的成長。

格林對於比賽充滿企圖心、進攻端的激情表現，都歸功於他的優異的身體素質。 格林屬於這是近年少見的樂透新飛人型球員，加上他的造型、個人魅力，獲得媒體不少關注度。格林獲得年輕版布萊恩的美譽，代表他被期待的天花板有多高。

回到現實面，格林在熱身賽階段則是4場打完，出賽28分鐘繳出13.3分3.8籃板2.3助攻，命中率僅34%，三分球23%，暴露出他現階段的不足。對於他的天賦擁有著諸多美好想像都只是想像，格林得先證明自己具備新人王的身價才有資格配得上這樣的稱號。而回歸到球季表現，健康的格林與初賽狀態未知的康寧漢，格林已經在融入球隊定位上取得先機。

格林（左）自認實力應值得選秀第一順位，他與康寧漢(右)的新人王之爭勢必更加激烈。 法新社

也曾有外媒進行投票，以新人王的競爭討論來說，格林摘下獎項的可能竟還高於康寧漢，也不難看出各界對於他的高度期待。竟就是天賦取勝的格林與攻守技術全面開發的即戰力康寧漢，本屆掛頭牌的兩大新秀之間日後上演的新人王之爭，想必也會是本季一大看點。

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